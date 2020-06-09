Offerte easyJet per la Sardegna, si parte da 34 euro andata e ritorno: continua la nostra analisi delle tariffe delle principali compagnie aeree low cost per l’estate 2020. Se siete dei turisti che vogliono venire a godersi il mare della Sardegna con gli aerei di easyJet e volete risparmiare al massimo allora dovrete venire a fine stagione, le offerte migliori su Olbia e Cagliari infatti si trovano tra metà settembre e inizio ottobre. Solo Alghero riesce a strappare una settimana low cost a luglio. Ecco cosa abbiamo scoperto andando nella sezione “ispirami” della famosa compagnia low cost britannica.

Innanzitutto chiariamo subito che le tariffe che vi mostriamo qui sotto si riferiscono a una singola persona, per un viaggio di due persone con acquisto effettuato nella stessa prenotazione da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo o Napoli per una settimana di vacanza in estate (incluso l’inizio dell’autunno). Sono quindi tariffe di andata e ritorno.

Manca il collegamento Venezia Marco Polo-Olbia, perché il sito di easyJet ci suggeriva come offerta la primavera 2021!

Offerte easyJet da Milano per la Sardegna:

Milano Malpensa (MXP) — Sardegna Alghero (AHO): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze: Mer 30 Set 2020, 11:00 — 12:15 Mer 7 Ott 2020, 12:45 — 14:00

(CAG): per voli di andata e ritorno, partenze: Milano Malpensa (MXP) — Sardegna Olbia (OLB): 36,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze: Gio 24 Set 2020, 07:15 — 08:35 Gio 1 Ott 2020, 09:10 — 10:20

Offerte easyJet da Venezia per la Sardegna:

Venezia Marco Polo (VCE) — Sardegna Alghero (AHO): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze: Sab 26 Set 2020, 19:40 — 21:05 Sab 3 Ott 2020, 21:35 — 23:00

Offerte easyJet da Napoli per la Sardegna:

Napoli (NAP) — Sardegna Cagliari (CAG): 36,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze: Dom 13 Set 2020. 12:55 — 14:05 Dom 20 Set 2020. 14:50 — 16:00

(OLB): per voli di andata e ritorno, partenze: Napoli (NAP) — Sardegna Alghero (AHO): 52,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze: Mar 28 Lug 2020, 10:40 — 11:55 Mar 4 Ago 2020, 12:30 — 13:45

Se queste tariffe non sono di vostro gradimento vi consigliamo di controllare anche quelle di Ryanair e Volotea.