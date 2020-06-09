Offerte easyJet per la Sardegna, si parte da 34 euro andata e ritorno!
Offerte easyJet per la Sardegna, si parte da 34 euro andata e ritorno: continua la nostra analisi delle tariffe delle principali compagnie aeree low cost per l’estate 2020. Se siete dei turisti che vogliono venire a godersi il mare della Sardegna con gli aerei di easyJet e volete risparmiare al massimo allora dovrete venire a fine stagione, le offerte migliori su Olbia e Cagliari infatti si trovano tra metà settembre e inizio ottobre. Solo Alghero riesce a strappare una settimana low cost a luglio. Ecco cosa abbiamo scoperto andando nella sezione “ispirami” della famosa compagnia low cost britannica.
Innanzitutto chiariamo subito che le tariffe che vi mostriamo qui sotto si riferiscono a una singola persona, per un viaggio di due persone con acquisto effettuato nella stessa prenotazione da Milano Malpensa, Venezia Marco Polo o Napoli per una settimana di vacanza in estate (incluso l’inizio dell’autunno). Sono quindi tariffe di andata e ritorno.
Manca il collegamento Venezia Marco Polo-Olbia, perché il sito di easyJet ci suggeriva come offerta la primavera 2021!
Offerte easyJet da Milano per la Sardegna:
- Milano Malpensa (MXP) — Sardegna Alghero (AHO): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Mer 30 Set 2020, 11:00 — 12:15
- Mer 7 Ott 2020, 12:45 — 14:00
- Milano Malpensa (MXP) — Sardegna Cagliari (CAG): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Lun 28 Set 2020, 10:30 — 12:00
- Lun 5 Ott 2020, 12:35 — 14:00
- Milano Malpensa (MXP) — Sardegna Olbia (OLB): 36,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Gio 24 Set 2020, 07:15 — 08:35
- Gio 1 Ott 2020, 09:10 — 10:20
Offerte easyJet da Venezia per la Sardegna:
- Venezia Marco Polo (VCE) — Sardegna Alghero (AHO): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Sab 26 Set 2020, 19:40 — 21:05
- Sab 3 Ott 2020, 21:35 — 23:00
- Venezia Marco Polo (VCE) — Sardegna Cagliari (CAG): 33,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Dom 27 Set 2020, 19:05 — 20:45
- Dom 4 Ott 2020, 21:20 — 22:50
Offerte easyJet da Napoli per la Sardegna:
- Napoli (NAP) — Sardegna Cagliari (CAG): 36,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Dom 13 Set 2020. 12:55 — 14:05
- Dom 20 Set 2020. 14:50 — 16:00
- Napoli (NAP) — Sardegna Olbia (OLB): 38,98 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Ven 25 Set 202013:00 — 14:10
- Ven 2 Ott 202014:45 — 15:45
- Napoli (NAP) — Sardegna Alghero (AHO): 52,48 euro per voli di andata e ritorno, partenze:
- Mar 28 Lug 2020, 10:40 — 11:55
- Mar 4 Ago 2020, 12:30 — 13:45
Se queste tariffe non sono di vostro gradimento vi consigliamo di controllare anche quelle di Ryanair e Volotea.