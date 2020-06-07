Sardegna, già disponibile la registrazione online per chi arriva nell’isola!

ATTENZIONE – AGGIORNAMENTO IMPORTANTE: Dal 15 giugno 2021 NON è più in vigore il sistema di registrazione dei passeggeri noto come “Sardegna sicura”. L’ordinanza che prevedeva la registrazione obbligatoria prima di entrare in Sardegna non è stata infatti prorogata. Vi terremo aggiornati nel caso dovesse tornare in futuro, sotto qualsiasi forma.

AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2021, INCLUSO IL NUOVO MODULO PER LA REGISTRAZIONE ONLINE E LA NUOVA ORDINANZA SUGLI ARRIVI IN SARDEGNA.

Sardegna, disponibile la registrazione online per chi arriva nell’isola: da domani, 8 marzo 2021, chi arriva in Sardegna con qualsiasi mezzo – traghetto, aereo, imbarcazione da diporto o peschereccio – dovrà ottemperare a quanto richiesto dalla nuova ordinanza n°5 del 5 marzo 2021 del presidente della Regione Solinas con la quale si richiede di effettuare la registrazione online prima di partire (prorogata con l’ordinanza n°28 del 28 maggio 2021).

IMPORTANTE: l’ordinanza è stata ulteriormente prorogata per tutti i viaggi fino al 15 giugno 2021.

La differenza rispetto allo scorso anno è che stavolta oltre alla registrazione sono richiesti anche la vaccinazione o l’esito negativo a un test molecolare o al tampone antigenico, o la guarigione dal Covid-19.

L’intera procedura di registrazione si può svolgere interamente online, sia da pc sia da smartphone, al momento con la compilazione di un modulo online e grazie all’app “Sardegna Sicura” (anch’essa di nuovo disponibile):

–> Vai adesso alla pagina del modulo da compilare online (AGGIORNATO E FUNZIONANTE).

–> Ecco invece come funziona l’App Sardegna Sicura (DI NUOVO DISPONIBILE)

ATTENZIONE: non fate una doppia registrazione online e via app (quando quest’ultima sarà disponibile), ne basta una, scegliete semplicemente il metodo che vi sembra più comodo!

ATTENZIONE: ricordo che ciascun passeggero, al momento dell’imbarco per la Sardegna, dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità.

Il modulo di registrazione è disponibile non solo in italiano, ma anche nelle lingue straniere più parlate in Europa e nel mondo.

Quali dati vengono richiesti?

Oltre ai dati anagrafici, vengono richiesti i dati relativi al viaggio e alla permanenza in Sardegna: la data di arrivo in Sardegna, la città e la nazione di provenienza, il numero del volo e il nome della nave, l’orario di partenza, il nome della compagnia con la quale viaggerete, ma anche la struttura nella quale soggiornerete, la località, il suo indirizzo, la data di ingresso e di ripartenza e di nuovo tutti i dati del viaggio di ritorno. Si può anche allegare il documento di identità scannerizzato (basta anche la foto da smartphone).

Insomma prima di avere la registrazione occorre aver già prenotato ed occorre avere a disposizione tutti i dati appena citati.

Certificato di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo entro le 48 ore prima di partire:

In base alla nuova ordinanza del 28 maggio, per i viaggi verso la Sardegna dal 29 maggio al 15 giugno 2021, se non sei in possesso del Green Pass, attraverso il modulo online, puoi dare atto:

dell’avvenuta vaccinazione , secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021, con validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose;

, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021, con validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose; che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino, così come previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021;

del vaccino, così come previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021; dell’avvenuta guarigione dall’infezione SARS-COV-2 , con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, così come disposto dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021;

, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto, così come disposto dall’articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021; di essersi sottoposti all’esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo per covid-19 e/o all’esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esclusione dei minori di anni 2.

Privacy:

I dati raccolti con questo modulo verranno tratti in base alla normativa vigente e verranno distrutti dopo che che avrete lasciato la Sardegna.

Domande frequenti:

Sia tra i commenti a questo articolo che sulle nostre pagine social, ci state chiedendo ulteriori delucidazioni su casi particolari, ecco le domande che ci avete svolto più spesso e le risposte ufficiali.

Devo viaggiare (da o per la Sardegna) per sole 24 ore per lavoro, devo comunque seguire quanto dice l’ordinanza numero 5 del Presidente della Regione Sardegna?

Poiché la registrazione dei passeggeri in arrivo in Sardegna ha fini di monitoraggio dei flussi, le confermiamo che va effettuata in ogni caso, a prescindere dalla brevità del suo soggiorno.

Quante registrazioni dobbiamo fare se viaggiamo in famiglia, 2 adulti più bambini?

Ogni adulto deve registrarsi indipendentemente. Uno dei genitori però, può registrare eventuali figli minorenni aprendo l’apposita sezione, dovrà anche caricarne i documenti di identità assieme al proprio.

E se non so ancora quale sarà la data di ritorno? E se non so ancora se prenderò la nave o l’aereo?

In questo caso basterà sbarrare la casella alla voce: “Non è prevista ripartenza dalla Sardegna“.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Numero verde Protezione civile: 800 894 530 (tutti i giorni dalle 8 alle 20)

(tutti i giorni dalle 8 alle 20) Indirizzo email: urp.emergenza@regione.sardegna.it