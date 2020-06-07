Estate 2020, gli italiani hanno voglia di vacanze in Sardegna: solo il 51% degli italiani, poco più di 30 milioni, quest’anno riuscirà a concedersi una vacanza. L’80% di loro rimarrà nel Belpaese e, il 18% di questi ultimi, farà le vacanze in Sardegna. Insomma, facendo calcoli, si stima un numero di 4.320.000 turisti italiani che avrebbero scelto la nostra isola. Sono i dati raccolti ed elaborati dal Codacons, nella sua prima indagine sulle “ferie estive ai tempi del Covid“.

Per la precisione in testa alla classifica delle mete di villeggiatura più desiderate per le vacanze estive 2020 si trova la Puglia, che sarà scelta da circa il 28% dei turisti interni, seconda la Sicilia (24%) e in terza posizione la Sardegna (18%).

L’associazione di consumatori rileva anche come quest’anno il periodo di villeggiatura avrà una durata media inferiore rispetto agli ultimi anni (in media 7 giorni fuori casa) ed avrà come tema principale il relax.

Il 20% che invece si dirigerà all’estero si recherà soprattutto in Grecia, Spagna, Egitto e Tunisia.

