Ryanair, ripartono dal 21 giugno 2020 le le rotte dell’Estate su Cagliari e Alghero: l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, dopo la riapertura immediata della Sardegna a tutte le rotte nazionali, marittime e aeree. Bene, Ryanair ha deciso di riprendere a volare sia sui Cagliari che su Alghero a partire dal 21 giugno 2020, riattivando man mano le rotte previste per l’estate.

Il numero di rotte e la loro frequenza aumenterà quindi a partire dal 1°

luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020, che ad esempio da e per Cagliari iclude ben 25 rotte, tra destinazioni nazionali (come Milano Bergamo, Roma Ciampino, Bologna, Pisa, Treviso, Catania, Verona, Bari, Cuneo, Parma, Trieste) e internazionali (come Londra-Stansted, Madrid, Valencia, Bruxelles, Francoforte, Budapest, Parigi, Dublino, Cracovia, Manchester, Düsseldorf, Baden-Baden, Porto, Siviglia, Varsavia e Breslavia).

Insomma, Ryanair è ben lieta di ricominciare a collegare la Sardegna con il resto d’Italia e d’Europa, consentendo ai turisti di tutto il continente di scoprire le incredibili bellezze della nostra amata isola tra spiagge da sogno, tante prelibatezze enogastronomiche locali e la magnifica ospitalità del popolo sardo.

Ecco i primi voli a ripartire:

Da una nostra ricerca sul sito di Ryanair, questi sono i primi voli a ripartire, vi consigliamo sia di approfondire la ricerca per eventuali altre destinazioni di vostro interesse che potrebbero esserci sfuggite. Vi consigliamo anche di prenotare subito, perché le offerte sono davvero interessanti.

Cagliari – Roma Ciampino dal 21 giugno 2020

dal 21 giugno 2020 Cagliari – Milano Bergamo dal 22 giugno 2020

dal 22 giugno 2020 Cagliari – Catania dal 22 giugno 2020

dal 22 giugno 2020 Cagliari – Bologna dal 23 giugno 2020

Alghero – Bologna dal 21 giugno 2020

dal 21 giugno 2020 Alghero – Milano Bergamo dal 21 giugno 2020

dal 21 giugno 2020 Alghero – Stoccarda dal 29 giugno 2020

Così Chiara Ravara , Head of International Communications di Ryanair, a proposito delle rotte su Cagliari:

Ryanair è lieta di annunciare che verranno ripristinate oltre 25 rotte da e per l’aeroporto di Cagliari a partire dal 1° luglio, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020. Alcune destinazioni saranno già disponibili dal 21 giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l’estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell’Europa.