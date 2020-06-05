Sardegna, il 99,7% delle acque di balneazione classificate come eccellenti anche nel 2020: partiamo da una buona notizia, il 94,6% delle spiagge italiane gode di ottima salute, poi però arriviamo alla notizia super, che poi è l’ennesima conferma che arriva anno dopo anno: il 99,7% delle acque di balneazione della Sardegna sono classificate come eccellenti.

Lo 0,2% delle acque di balneazione sarde è invece “solo” buona qualità, mentre lo 0,1% è scarsa, che calcolato su 1407 chilometri di costa non è male!

A dirlo è l’ISPRA, cioè l’ “Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale“, un ente pubblico di ricerca italiano, istituito con la legge n. 133/2008, e sottoposto alla vigilanza del “Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare“. Insomma, sono dati ufficiali.

Monitoraggio delle acque di balneazione in Sardegna:

L’attività di monitoraggio delle acque di balneazione in Sardegna, avviene grazie a 661 stazioni su 1.407 chilometri di costa,ad opera dell’Arpas, che opera secondo un programma concordato con l’Agenzia regionale del Distretto idrografico e col Ministero dell’Ambiente.

Così l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis:

Per ottenere i dati, almeno una volta al mese, durante le stagioni balneari dal 2016 al 2019, sono stati effettuati campionamenti ed analisi per tutelare la salute dei bagnanti, attraverso il monitoraggio di due indicatori di contaminazione fecale: enterococchi intestinali ed escherichia coli. I risultati di eccellenza raggiunti dalla Sardegna sono da attribuire ad una politica di trattamento capillare delle acque reflue ed una costante attività di vigilanza sulle acque marine costiere, coordinata con le varie autorità: Capitanerie di porto, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale e Polizia locale. Inoltre, molto si deve anche alla sensibilità sempre maggiore dei cittadini nei confronti dell’ambiente.

