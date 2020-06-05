Sardegna, anticipata ad oggi la partenza di navi e aerei per l’isola: non solo aerei e traghetti in continuità territoriale come deciso in un primo momento, dopo la rivolta degli armatori (GNV, Sardinia Feries e Grimaldi Lines che hanno fatto partire ugualmente le proprie navi per la Sardegna), dopo le proteste delle associazioni di categoria, ieri sera il ministero dei trasporti ha cambiato idea. Bene, in accordo con la Regione Sardegna, da oggi – 5 giugno 2020 (e non più dal 13 giugno 2020 come inizialmente previsto) – tutti gli aerei e le navi operanti su rotte nazionali possono viaggiare da e per la Sardegna.

Questo il breve comunicato diramato dal ministero:

La riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la Sardegna, avverrà a partire da venerdì 5 giugno. In principio, stando a specifiche richieste giunte tramite lettera al Mit da parte della Regione Sardegna, la riapertura sarebbe avvenuta venerdì 12 giugno. [..] Considerata la presenza di collegamenti marittimi aggiuntivi anche su linee di traffico non soggette a onere di servizio pubblico e che operano a libera prestazione, ha ritenuto in accordo con la Regione Sardegna di anticipare al 5 giugno la riapertura dei collegamenti marittimi, oltre che quelli aerei, per tutti i passeggeri.

Ecco invece i due soli articoli del decreto ministeriale:

Art. 1 (Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

A decorrere dal 5 giugno 2020 sono assicurati i servizi di collegamento marittimo da e per la Sardegna, nonché i servizi di trasporto aereo anche non in continuità sulle tratte dalla Sardegna verso gli aeroporti nazionali e viceversa.

Art. 2 (Disposizione finale)

Restano ferme le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 227 del 2 giugno 2020.

Un altro pasticcio che si poteva evitare.