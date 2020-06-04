Divieto di fumare sulle spiagge di Cagliari: non solo il distanziamento sociale a causa del Covid con il Poetto che diventa a numero chiuso, ma adesso anche un’ordinanza attesa da tanti, ma che farà comunque discutere. Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, infatti, ha appena annunciato su Facebook l’imminente firma, nella serata di oggi, che vieta il fumo nelle spiagge cagliaritane.

La causa è nell’inquinamento provocato dalle migliaia di mozziconi abbandonati ogni giorno, due terzi dei quali finiscono purtroppo in mare, devastando l’ arenile.

Purtroppo ci sono in circolazioni troppi incivili e sbruffoni , quelli che devono fregarsene sempre di tutto e di tutti, costringendo chi governa i territori a disposizioni drastiche.

Da Alghero a Castiadas, da Arzachena a Sant’Antioco, da Stintino a Olbia, tante amministrazioni comunali hanno vietato il fumo in spiaggia nelle scorse estati!

Ecco il post completo:

https://www.facebook.com/truzzupaolo/posts/2921590094626166

Insomma, a piccoli passi verso la civiltà, anche a Cagliari.

