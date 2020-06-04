Sardegna, aerei e navi dall’estero a partire dal 25 giugno 2020: l’ultima ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, emanata in armonia con le previsioni del Decreto Interministeriale n. 227 del 2 giugno 2020 e con l’esigenza di una riapertura progressiva del traffico passeggeri da e per la Sardegna, ha chiarito una volta per tutte, mettendolo nero su bianco, che i collegamenti internazionali da e per la Sardegna riprenderanno da giovedì 25 giugno 2020.

Collegamenti per la Sardegna dall’estero:

Più nel dettaglio:

Dal 25 giugno 2020 riprenderanno i collegamenti aerei con tutti gli aeroporti internazionali , fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica.

, fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica. Sempre dal 25 giugno 2020 potranno riprendere ad operare i collegamenti marittimi internazionali di passeggeri (sempre fatta salva la verifica dell’andamento della curva epidemiologica)

Collegamenti per la Sardegna con scalo/partenza dall’Italia:

Bisogna però anche far notare che dalla giornata di mercoledì 3 giugno 2020, l’Italia ha riaperto i confini ai viaggiatori provenienti dall’ Unione Europea e dall’Area Schengen. Quindi significa che dei viaggiatori provenienti dall’estero potranno arrivare in Sardegna anche prima del 25 giugno 2020, purché si imbarchino per la nostra isola dall’ Italia. Per la precisione:

Dal 3 giugno 2020:

Attraverso i collegamenti aerei in continuità territoriale verso Roma Fiumicino e Milano e viceversa operati da Alitalia : Roma Fiumicino-Alghero, Milano Malpensa-Alghero, Roma Fiumicino-Cagliari, Milano Malpensa-Cagliari, Roma Fiumicino-Olbia, Milano Malpensa-Olbia.

verso Roma Fiumicino e Milano e viceversa operati da : Attraverso i collegamenti marittimi in continuità territoriale operati da Tirrenia : Olbia-Civitavecchia, Porto Torres-Genova, Cagliari-Civitavecchia.

operati da :

Dal 5 giugno 2020 (e non più dal 13):

Attraverso i collegamenti con tutti i porti e gli aeroporti nazionali.

Registrazione obbligatoria:

L’ordinanza prevede anche che:

[dal 3 giugno 2020] Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello. Ordinanza del Presidente della Regione n. 27 del 2 giugno 2020.

Si ritiene che tale modulo dovrà essere compilato online anche dai passeggeri stranieri che dal 25 giugno 2020 vorranno imbarcarsi per la Sardegna, anche se al momento la modulistica non è disponibile in formato multilingua. Mancando però ancora 20 giorni siamo fiduciosi che per il 25 giugno avremmo tutti i documenti disponibili.

Nel frattempo invece, chi – italiano o straniero – decidesse di imbarcarsi dal resto d’Italia, dovrà comunque compilare il modulo in italiano.

AGGIORNAMENTI:

Se dovessero esserci ulteriori aggiornamenti o precisazioni ve lo comunicheremo tempestivamente:

5 giugno 2020 – Da oggi vengono attivate tutte le rotte passeggeri nazionali per la Sardegna, sia aerei che marittime, in anticipo di 8 giorni rispetto alla data inizialmente prevista.

