Niente tasse per le imprese che investono in Sardegna
Niente tasse per le imprese che investono in Sardegna: da anni in Sardegna si combatte una forte battaglia a favore della zona franca integrale, che cioè annulli l’IVA sui prodotti venduti nella nostra isola, per venire incontro alle condizioni di svantagio geografico-economico dell’ insularità.
Bene, adesso, arriva la proposta di “Italia Viva“, contenuta nel librodi Matteo Renzi “La mossa del cavallo” (in uscita il 3 giugno 2020, da non confondere con l’omonima novella di Camilleri), che propone zero tasse per le imprese che si trasferiscono in Sardegna e Sicilia per creare lavoro.
Probabilmente si tratta della solita boutade politica, la classica proposta annunciata senza nessuna reale volontà o possibilità reale di portarla avanti, ma il fatto che questo tema entri nel dibattito politico è già di per se una cosa buona, anche considerato le conseguenze brutali che la pandemia da covid-19 avrà sulla ricchezza prodotta Sardegna.
Se poi sia sostenibile economicamente da uno Stato che già in autunno si troverà in forte difficoltà con il crollo annunciato delle entrate tributare… beh vedremo.