Volotea riprende a volare su Cagliari dal 18 giugno 2020, ecco le regole di sicurezza e le ultime offerte: Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega a tariffe ragionevoli città medio piccole e capitali europee, ha annunciato la ripresa dei voli da e per Cagliari, dove ha una base aerea, a partire dal prossimo 18 giugno.

A ripartire per prime saranno le rotte domestiche, saranno anche incrementati posti in vendita e frequenze dei voli da/per Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.

Offerte Volotea per Cagliari da 9 euro:

I posti a questa tariffa sono limitati, il prezzo deve intendersi a tratta, le tasse sono incluse.

Napoli · Cagliari 9,00 euro

Cagliari 9,00 euro Pescara · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Torino · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Venezia · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Verona · Cagliari 9,00 euro

· Cagliari 9,00 euro Ancona · Cagliari 19,00 euro

· Cagliari 19,00 euro Genova · Cagliari 19,00 euro

· Cagliari 19,00 euro Palermo · Cagliari 23,63 euro

Misure di sicurezza sui voli Volotea:

Per l’occasione Volotea ha rinforzato le misure igieniche e i protocolli di sicurezza per proteggere la salute di tutti passeggeri e dipendenti, sia a bordo che durante le operazioni a terra, il tutto seguendo le più aggiornate normative internazionali, locali e di settore.

Volotea sta inoltre lavorando con un importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and Certification) per verificare che le sue operazioni e procedure siano “Safe & Clean” per tutti i suoi passeggeri e dipendenti.

Ecco la lista delle misure di sicurezza adottate:

Prima del viaggio ai passeggeri verrà richiesto di: effettuare il check-in online , ridurre al minimo il bagaglio a mano , preparare l’eventuale bagaglio addizionale per il check-in , limitando il numero di bagagli da portare a bordo.

Alle partenze: una volta arrivati in aeroporto, solo i passeggeri saranno autorizzati all’interno dell’aerostazione, verrà rilevata la temperatura corporea dei passeggeri, il distanziamento sociale di 1,5 mt dovrà essere mantenuto ove possibile, ai passeggeri verrà chiesto di portare le proprie mascherine , di indossarle in ogni momento, ai passeggeri verrà chiesto di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria. sono altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d’imbarco contactless.

A bordo: i passeggeri saranno invitati a rimanere al proprio posto , i passeggeri saranno invitati a limitare la fila per accedere ai servizi igienici ; il servizio di catering a bordo è temporaneamente sospeso.

Pulizia a bordo: Durante la notte verrà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali. Durante il giorno verranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici, prestando particolare attenzione a tutte le superfici a contatto diretto con i passeggeri.



Filtri e ricircolo dell’aria a bordo:

Le maggiori preoccupazioni per i viaggiatori, lo leggiamo anche nelle discussioni sui social, sono legate al ricircolo dell’aria dentro gli apparecchi e al rischio che possa così diffondersi a bordo il Covid-19. Bene possiamo ampiamente rassicurarvi, ecco cosa spiega la compagnia:

Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri o con un sistema che rinnova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti.