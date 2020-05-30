Volotea riprende a volare su Cagliari dal 18 giugno: regole di sicurezza e offerte da 9 Euro!
Volotea riprende a volare su Cagliari dal 18 giugno 2020, ecco le regole di sicurezza e le ultime offerte: Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega a tariffe ragionevoli città medio piccole e capitali europee, ha annunciato la ripresa dei voli da e per Cagliari, dove ha una base aerea, a partire dal prossimo 18 giugno.
A ripartire per prime saranno le rotte domestiche, saranno anche incrementati posti in vendita e frequenze dei voli da/per Genova, Palermo, Torino, Venezia e Verona.
Offerte Volotea per Cagliari da 9 euro:
I posti a questa tariffa sono limitati, il prezzo deve intendersi a tratta, le tasse sono incluse.
- Napoli · Cagliari 9,00 euro
- Pescara · Cagliari 9,00 euro
- Torino · Cagliari 9,00 euro
- Venezia · Cagliari 9,00 euro
- Verona · Cagliari 9,00 euro
- Ancona · Cagliari 19,00 euro
- Genova · Cagliari 19,00 euro
- Palermo · Cagliari 23,63 euro
Misure di sicurezza sui voli Volotea:
Per l’occasione Volotea ha rinforzato le misure igieniche e i protocolli di sicurezza per proteggere la salute di tutti passeggeri e dipendenti, sia a bordo che durante le operazioni a terra, il tutto seguendo le più aggiornate normative internazionali, locali e di settore.
Volotea sta inoltre lavorando con un importante organismo di certificazione TIC (Test Inspection and Certification) per verificare che le sue operazioni e procedure siano “Safe & Clean” per tutti i suoi passeggeri e dipendenti.
Ecco la lista delle misure di sicurezza adottate:
- Prima del viaggio ai passeggeri verrà richiesto di:
- effettuare il check-in online,
- ridurre al minimo il bagaglio a mano,
- preparare l’eventuale bagaglio addizionale per il check-in, limitando il numero di bagagli da portare a bordo.
- Alle partenze:
- una volta arrivati in aeroporto, solo i passeggeri saranno autorizzati all’interno dell’aerostazione,
- verrà rilevata la temperatura corporea dei passeggeri,
- il distanziamento sociale di 1,5 mt dovrà essere mantenuto ove possibile,
- ai passeggeri verrà chiesto di portare le proprie mascherine, di indossarle in ogni momento,
- ai passeggeri verrà chiesto di mantenere una buona igiene delle mani e di attenersi alle norme di etiquette respiratoria.
- sono altamente raccomandati i metodi di check-in automatico e di convalida della carta d’imbarco contactless.
- A bordo:
- i passeggeri saranno invitati a rimanere al proprio posto,
- i passeggeri saranno invitati a limitare la fila per accedere ai servizi igienici;
- il servizio di catering a bordo è temporaneamente sospeso.
- Pulizia a bordo:
- Durante la notte verrà effettuata una pulizia approfondita di tutti gli aeromobili, utilizzando potenti disinfettanti industriali.
- Durante il giorno verranno eseguite procedure di disinfezione su tutte le superfici della cabina e nei servizi igienici, prestando particolare attenzione a tutte le superfici a contatto diretto con i passeggeri.
Filtri e ricircolo dell’aria a bordo:
Le maggiori preoccupazioni per i viaggiatori, lo leggiamo anche nelle discussioni sui social, sono legate al ricircolo dell’aria dentro gli apparecchi e al rischio che possa così diffondersi a bordo il Covid-19. Bene possiamo ampiamente rassicurarvi, ecco cosa spiega la compagnia:
Tutta la flotta Volotea è equipaggiata con filtri ospedalieri dell’aria (HEPA: High Efficiency Particulate Air) che filtrano il 99,97% di particelle come virus e batteri o con un sistema che rinnova e pulisce completamente l’aria in cabina ogni tre minuti.