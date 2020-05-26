Cala Goloritzé a numero chiuso, dal prossimo weekend entrano solo 250 bagnanti!

Cala Goloritzé a numero chiuso, entrano solo 250 bagnanti: diventa sempre più difficile visitare la splendida Cala Goloritzé, una delle spiagge più belle della Sardegna, che era già a numero chiuso dallo scorso anno. La differenza è che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, il Comune di Baunei, con apposita ordinanza, ha ridotto il numero di persone che possono essere presente in spiaggia contemporaneamente da 350 a 250.

I bagnanti inoltre, dovranno osservare in spiaggia una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Secondo L’Unione Sarda, che ha intervistato il vicesindaco e assessore al Turismo di Baunei, Ivan Puddu, la disposizione scatta già dal prossimo weekend.

Cosa dice l’ordinanza:

L’ordinanza è stata già firmata, ma non compare ancora nell’ambo pretorio, il Comune l’ha però anticipata su Facebook:

https://www.facebook.com/comunedibaunei.santamarianavarrese/posts/2690132774609279

Controlli e sanzioni:

A sorvegliare la spiaggia saranno 30 barracelli, che si alterneranno in gruppi di 6. Le sanzioni partono da 100 euro per arrivare fino a 1800.

Spiagge a numero chiuso a Baunei:

L’Unione Sarda anticipa anche la capienza stimata delle spiagge più famose del litorale di Baunei:, neo prossimi giorni è infatti in arrivo una nuova ordinanza.

Spiaggia centrale di Santa Maria Navarrese : massimo 1.300 persone;

: massimo 1.300 persone; Cala Mariolu : 550 persone;

: 550 persone; Cala Sisine : 1.600 persone;

: 1.600 persone; Spiaggia dei Gabbiani: 350 persone.

Copyright: foto copertina direttamente dalla pagina Facebook del Comune di Baunei.