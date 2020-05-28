Grimaldi Lines, ecco le misure contro il Coronavirus sulle navi per la Sardegna: mentre si attendono notizie imminenti sul passaporto sanitario, vista anche la vicinanza con il 3 giugno 2020, data nella quale italiani ed europei potranno muoversi liberamente in Italia, a meno che non arrivino da aree a rischio, le compagnie di navigazione stanno informando gli utenti sulle misure prese a bordo delle proprie navi per farci viaggiare in sicurezza, anche ai tempi del coronavirus. Oggi parliamo delle misure prese a bordo dei traghetti della Grimaldi Lines.

Viaggiare in sicurezza sulle Grimaldi Lines:

impiega le proprie navi al 50% della capacità massima consentita di trasporto passeggeri;

massima consentita di trasporto passeggeri; ha disposto la fornitura gratuita di un kit di dispositivi di protezione individuali , quali guanti e mascherina, per tutti i passeggeri all’atto dell’imbarco e da utilizzarsi durante la permanenza a bordo;

, quali guanti e mascherina, per tutti i passeggeri all’atto dell’imbarco e da utilizzarsi durante la permanenza a bordo; ha disposto il controllo della temperatura prima dell’imbarco (le persone con oltre 37,5°C non saranno ammessi a bordo);

(le persone con oltre 37,5°C non saranno ammessi a bordo); ha disposto che tutti i passeggeri, all’atto dell’imbarco, consegnino un form di autocertificazione per dichiarare di non avere sintomi assimilabili al coronavirus e di non essere stati a contatto con persone positive o presunte tali;

per dichiarare di non avere sintomi assimilabili al coronavirus e di non essere stati a contatto con persone positive o presunte tali; assicura la presenza costante del medico di bordo , indipendentemente dal numero di passeggeri imbarcati;

, indipendentemente dal numero di passeggeri imbarcati; ha disposto l’utilizzo delle cabine ad uso esclusivo (stesso nucleo familiare);

(stesso nucleo familiare); ha introdotto specifici protocolli per un’ accurata sanificazione delle cabine e degli ambienti di bordo;

delle cabine e degli ambienti di bordo; ha introdotto protocolli specifici di sorveglianza sanitaria per il personale di bordo;

per il personale di bordo; ha fornito agli equipaggi strumenti e formazione atti al contenimento del rischio contagio ;

; ha posto particolare attenzione all’istruzione degli equipaggi per assicurare l’assistenza ai passeggeri e per il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento e gestione delle emergenze.

No agli assembramenti, sì al distanziamento sociale:

Informazione tramite locandine, memorandum, audio annunci e via dicendo, gestione dei flussi a bordo con percorsi precisi e ben segnalati ristoranti e bar ad accesso contingentato e scaglionato per orari, potenziamento del servizio in camera, uso di carte di credito contactless, guanti e mascherine sono tra le altre misure prese per ridurre gli assembramenti e il rischio di contagio.

Potete scaricare l’intero documento in formato PDF.

Rotte Grimaldi Lines per la Sardegna nell’Estate 2020:

Civitavecchia – Olbia

Civitavecchia – Porto Torres

Livorno – Olbia

Link utili:

Segui questo blog anche su Facebook e Twitter!