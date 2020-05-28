Grimaldi Lines, ecco le misure contro il Coronavirus sulle navi per la Sardegna!
Grimaldi Lines, ecco le misure contro il Coronavirus sulle navi per la Sardegna: mentre si attendono notizie imminenti sul passaporto sanitario, vista anche la vicinanza con il 3 giugno 2020, data nella quale italiani ed europei potranno muoversi liberamente in Italia, a meno che non arrivino da aree a rischio, le compagnie di navigazione stanno informando gli utenti sulle misure prese a bordo delle proprie navi per farci viaggiare in sicurezza, anche ai tempi del coronavirus. Oggi parliamo delle misure prese a bordo dei traghetti della Grimaldi Lines.
Viaggiare in sicurezza sulle Grimaldi Lines:
- impiega le proprie navi al 50% della capacità massima consentita di trasporto passeggeri;
- ha disposto la fornitura gratuita di un kit di dispositivi di protezione individuali, quali guanti e mascherina, per tutti i passeggeri all’atto dell’imbarco e da utilizzarsi durante la permanenza a bordo;
- ha disposto il controllo della temperatura prima dell’imbarco (le persone con oltre 37,5°C non saranno ammessi a bordo);
- ha disposto che tutti i passeggeri, all’atto dell’imbarco, consegnino un form di autocertificazione per dichiarare di non avere sintomi assimilabili al coronavirus e di non essere stati a contatto con persone positive o presunte tali;
- assicura la presenza costante del medico di bordo, indipendentemente dal numero di passeggeri imbarcati;
- ha disposto l’utilizzo delle cabine ad uso esclusivo (stesso nucleo familiare);
- ha introdotto specifici protocolli per un’accurata sanificazione delle cabine e degli ambienti di bordo;
- ha introdotto protocolli specifici di sorveglianza sanitaria per il personale di bordo;
- ha fornito agli equipaggi strumenti e formazione atti al contenimento del rischio contagio;
- ha posto particolare attenzione all’istruzione degli equipaggi per assicurare l’assistenza ai passeggeri e per il rispetto delle misure di prevenzione e contenimento e gestione delle emergenze.
No agli assembramenti, sì al distanziamento sociale:
Informazione tramite locandine, memorandum, audio annunci e via dicendo, gestione dei flussi a bordo con percorsi precisi e ben segnalati ristoranti e bar ad accesso contingentato e scaglionato per orari, potenziamento del servizio in camera, uso di carte di credito contactless, guanti e mascherine sono tra le altre misure prese per ridurre gli assembramenti e il rischio di contagio.
Rotte Grimaldi Lines per la Sardegna nell’Estate 2020:
- Civitavecchia – Olbia
- Civitavecchia – Porto Torres
- Livorno – Olbia
