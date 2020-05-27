Coronavirus, ecco le misure di sicurezza a bordo delle navi della Sardinia Ferries!
Coronavirus, ecco le misure di sicurezza a bordo delle navi della Sardinia Ferries: il turismo si prepara a ripartire e con esso le navi e traghetti per la Sardegna, con le diverse compagnie che collegano la Sardegna alla terraferma che hanno implementato le misure di sicurezza a bordo. Vi abbiamo già mostrato quali sono le misure di sicurezza a bordo delle navi Moby e Tirrenia, così come si viaggerà a bordo dei traghetti GNV sulle rotte da e per la Sardegna.
Oggi vediamo quali soluzioni hanno sviluppato le navi gialle della Sardinia Ferries, per farci viaggiare in sicurezza e senza pensieri. La priorità è infatti quella di garantire la salute e l’incolumità dei passeggeri, grazie alle misure igienico-sanitarie e ai protocolli anti-contagio previsti a bordo, dall’imbarco allo sbarco.
Regole di sicurezza sulle navi Sardinia Ferries, dall’imbarco allo sbarco:
La fonte è il comunicato stampa ufficiale della compagnia.
Mascherine:
- Il personale indossa la mascherina e gli altri dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative, sia durante le fasi di imbarco e sbarco che a bordo.
- Dall’imbarco e per tutta la permanenza a bordo, i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina nei locali pubblici. Ogni passeggero dovrà esserne provvisto.
Prima della partenza:
- I passeggeri verranno informati circa le misure igienico-sanitarie adottate a bordo delle navi e all’imbarco con e-mail, sms e tramite il sito web della compagnia;
- Il check-in si effettua senza contatto;
- L’imbarco è regolamentato e distanziato e avviene in modo ordinato e scaglionato, per evitare gli assembramenti e per rispettare le distanze interpersonali;
- il flusso dei passeggeri dal garage verso le porte di accesso ai ponti è regolato dagli equipaggi.
A bordo:
- Durante la traversata, il mantenimento delle distanze interpersonali tra i passeggeri, è garantito grazie all’impegno del personale di bordo che vigila sul comportamento degli ospiti e controlla che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria;
- A bordo, gli arredi dei locali sono disposti in modo da garantire il distanziamento sociale;
- Su tutte le unità è esposto il Decalogo Comportamentale Ministeriale in italiano, inglese e francese. Il documento è ben visibile e fruibile da tutti;
- Le buone norme di comportamento sono rammentate anche grazie alla diffusione di annunci e alla presenza di flyer informativi;
- La consegna delle chiavi della cabina, individuale o per il nucleo familiare, avviene senza contatto tra personale e passeggeri;
- L’assegnazione delle poltrone nelle sale pullman è stata contingentata per rispettare le regole di distanziamento sociale, con la riduzione e la ridistribuzione dei posti;
- Il servizio di ristorazione è attivo con le modalità “delivery in cabina” (cioè servizio in camera) o “take away” (si prende il cibo al ristorante e si mangia altrove),
- Su tutte le navi della flotta è presente il medico di bordo e un “team sanitario” a terra è in contatto costante con tutte le unità.
Aria condizionata, impianti di condizionamento e ricircolo dell’aria:
- Impianti di condizionamento: in tutti gli ambienti, viene utilizzata solo aria esterna, non ricircolata.
Sanificazione e pulizia:
- Una scrupolosa pulizia, con sanificazione accurata ad ogni scalo.
- Le cabine sono pulite e sanificate dopo ogni traversata, seguendo una precisa procedura certificata e utilizzando prodotti specifici e approvati.
- Tutte le superfici e gli arredi dei locali pubblici sono puliti con cura, puntualità e prodotti disinfettanti.
- I distributori, con soluzione disinfettante per la pulizia delle mani, sono sistemati nei locali pubblici, a disposizione dei passeggeri.
Sbarco:
- Lo sbarco avviene nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
- I tempi dello sbarco sono più lenti;
- I percorsi sono segnalati da calpestabili o da adesivi alle pareti.
La Compagnia fa anche sapere che si adeguerà prontamente alle disposizioni che, di volta in volta,dovessero essere impartite da Governi e Regioni, attenendosi scrupolosamente ai protocolli per il trasporto marittimo.
Insomma, buon viaggio a tutti, la Sardegna vi aspetta!