Coronavirus, ecco le misure di sicurezza a bordo delle navi della Sardinia Ferries: il turismo si prepara a ripartire e con esso le navi e traghetti per la Sardegna, con le diverse compagnie che collegano la Sardegna alla terraferma che hanno implementato le misure di sicurezza a bordo. Vi abbiamo già mostrato quali sono le misure di sicurezza a bordo delle navi Moby e Tirrenia, così come si viaggerà a bordo dei traghetti GNV sulle rotte da e per la Sardegna.

Oggi vediamo quali soluzioni hanno sviluppato le navi gialle della Sardinia Ferries, per farci viaggiare in sicurezza e senza pensieri. La priorità è infatti quella di garantire la salute e l’incolumità dei passeggeri, grazie alle misure igienico-sanitarie e ai protocolli anti-contagio previsti a bordo, dall’imbarco allo sbarco.

Regole di sicurezza sulle navi Sardinia Ferries, dall’imbarco allo sbarco:

La fonte è il comunicato stampa ufficiale della compagnia.

Mascherine:

Il personale indossa la mascherina e gli altri dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative, sia durante le fasi di imbarco e sbarco che a bordo.

e gli altri dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative, sia durante le fasi di imbarco e sbarco che a bordo. Dall’imbarco e per tutta la permanenza a bordo, i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina nei locali pubblici. Ogni passeggero dovrà esserne provvisto.

Prima della partenza:

I passeggeri verranno informati circa le misure igienico-sanitarie adottate a bordo delle navi e all’imbarco con e-mail, sms e tramite il sito web della compagnia;

circa le misure igienico-sanitarie adottate a bordo delle navi e all’imbarco con e-mail, sms e tramite il sito web della compagnia; Il check-in si effettua senza contatto ;

; L’imbarco è regolamentato e distanziato e avviene in modo ordinato e scaglionato , per evitare gli assembramenti e per rispettare le distanze interpersonali;

, per evitare gli assembramenti e per rispettare le distanze interpersonali; il flusso dei passeggeri dal garage verso le porte di accesso ai ponti è regolato dagli equipaggi.

A bordo:

Durante la traversata, il mantenimento delle distanze interpersonali tra i passeggeri , è garantito grazie all’impegno del personale di bordo che vigila sul comportamento degli ospiti e controlla che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria;

, è garantito grazie all’impegno del personale di bordo che vigila sul comportamento degli ospiti e controlla che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria; A bordo, gli arredi dei locali sono disposti in modo da garantire il distanziamento sociale ;

; Su tutte le unità è esposto il Decalogo Comportamentale Ministeriale in italiano, inglese e francese. Il documento è ben visibile e fruibile da tutti;

in italiano, inglese e francese. Il documento è ben visibile e fruibile da tutti; Le buone norme di comportamento sono rammentate anche grazie alla diffusione di annunci e alla presenza di flyer informativi ;

e alla presenza di ; La consegna delle chiavi della cabina , individuale o per il nucleo familiare, avviene senza contatto tra personale e passeggeri;

, individuale o per il nucleo familiare, avviene senza contatto tra personale e passeggeri; L’assegnazione delle poltrone nelle sale pullman è stata contingentata per rispettare le regole di distanziamento sociale, con la riduzione e la ridistribuzione dei posti;

per rispettare le regole di distanziamento sociale, con la riduzione e la ridistribuzione dei posti; Il servizio di ristorazione è attivo con le modalità “delivery in cabina” (cioè servizio in camera) o “take away” (si prende il cibo al ristorante e si mangia altrove),

è attivo con le modalità “delivery in cabina” (cioè servizio in camera) o “take away” (si prende il cibo al ristorante e si mangia altrove), Su tutte le navi della flotta è presente il medico di bordo e un “team sanitario” a terra è in contatto costante con tutte le unità.

Aria condizionata, impianti di condizionamento e ricircolo dell’aria:

Impianti di condizionamento: in tutti gli ambienti, viene utilizzata solo aria esterna, non ricircolata.

Sanificazione e pulizia:

Una scrupolosa pulizia, con sanificazione accurata ad ogni scalo .

. Le cabine sono pulite e sanificate dopo ogni traversata , seguendo una precisa procedura certificata e utilizzando prodotti specifici e approvati.

, seguendo una precisa procedura certificata e utilizzando prodotti specifici e approvati. Tutte le superfici e gli arredi dei locali pubblici sono puliti con cura , puntualità e prodotti disinfettanti.

, puntualità e prodotti disinfettanti. I distributori, con soluzione disinfettante per la pulizia delle mani, sono sistemati nei locali pubblici, a disposizione dei passeggeri.

Sbarco:

Lo sbarco avviene nel rispetto delle regole di distanziamento sociale ;

; I tempi dello sbarco sono più lenti ;

; I percorsi sono segnalati da calpestabili o da adesivi alle pareti.

La Compagnia fa anche sapere che si adeguerà prontamente alle disposizioni che, di volta in volta,dovessero essere impartite da Governi e Regioni, attenendosi scrupolosamente ai protocolli per il trasporto marittimo.

Insomma, buon viaggio a tutti, la Sardegna vi aspetta!