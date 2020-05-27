Coronavirus, ecco le misure di sicurezza a bordo delle navi della Sardinia Ferries!

Daniele Puddu 27 Maggio 2020
sardinia_ferries_traghetto_sardegna

Coronavirus, ecco le misure di sicurezza a bordo delle navi della Sardinia Ferries: il turismo si prepara a ripartire e con esso le navi e traghetti per la Sardegna, con le diverse compagnie che collegano la Sardegna alla terraferma che hanno implementato le misure di sicurezza a bordo. Vi abbiamo già mostrato quali sono le misure di sicurezza a bordo delle navi Moby e Tirrenia, così come si viaggerà a bordo dei traghetti GNV sulle rotte da e per la Sardegna.

Oggi vediamo quali soluzioni hanno sviluppato le navi gialle della Sardinia Ferries, per farci viaggiare in sicurezza e senza pensieri. La priorità è infatti quella di garantire la salute e l’incolumità dei passeggeri, grazie alle misure igienico-sanitarie e ai protocolli anti-contagio previsti a bordo, dall’imbarco allo sbarco.

Regole di sicurezza sulle navi Sardinia Ferries, dall’imbarco allo sbarco:

La fonte è il comunicato stampa ufficiale della compagnia.

Mascherine:

  • Il personale indossa la mascherina e gli altri dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle normative, sia durante le fasi di imbarco e sbarco che a bordo.
  • Dall’imbarco e per tutta la permanenza a bordo, i passeggeri hanno l’obbligo di indossare la mascherina nei locali pubblici. Ogni passeggero dovrà esserne provvisto.

Prima della partenza:

  • I passeggeri verranno informati circa le misure igienico-sanitarie adottate a bordo delle navi e all’imbarco con e-mail, sms e tramite il sito web della compagnia;
  • Il check-in si effettua senza contatto;
  • L’imbarco è regolamentato e distanziato e avviene in modo ordinato e scaglionato, per evitare gli assembramenti e per rispettare le distanze interpersonali;
  • il flusso dei passeggeri dal garage verso le porte di accesso ai ponti è regolato dagli equipaggi.

A bordo:

  • Durante la traversata, il mantenimento delle distanze interpersonali tra i passeggeri, è garantito grazie all’impegno del personale di bordo che vigila sul comportamento degli ospiti e controlla che siano rispettati gli standard di sicurezza sanitaria;
  • A bordo, gli arredi dei locali sono disposti in modo da garantire il distanziamento sociale;
  • Su tutte le unità è esposto il Decalogo Comportamentale Ministeriale in italiano, inglese e francese. Il documento è ben visibile e fruibile da tutti;
  • Le buone norme di comportamento sono rammentate anche grazie alla diffusione di annunci e alla presenza di flyer informativi;
  • La consegna delle chiavi della cabina, individuale o per il nucleo familiare, avviene senza contatto tra personale e passeggeri;
  • L’assegnazione delle poltrone nelle sale pullman è stata contingentata per rispettare le regole di distanziamento sociale, con la riduzione e la ridistribuzione dei posti;
  • Il servizio di ristorazione è attivo con le modalità “delivery in cabina” (cioè servizio in camera) o “take away” (si prende il cibo al ristorante e si mangia altrove),
  • Su tutte le navi della flotta è presente il medico di bordo e un “team sanitario” a terra è in contatto costante con tutte le unità.

Aria condizionata, impianti di condizionamento e ricircolo dell’aria:

  • Impianti di condizionamento: in tutti gli ambienti, viene utilizzata solo aria esterna, non ricircolata.

Sanificazione e pulizia:

  • Una scrupolosa pulizia, con sanificazione accurata ad ogni scalo.
  • Le cabine sono pulite e sanificate dopo ogni traversata, seguendo una precisa procedura certificata e utilizzando prodotti specifici e approvati.
  • Tutte le superfici e gli arredi dei locali pubblici sono puliti con cura, puntualità e prodotti disinfettanti.
  • I distributori, con soluzione disinfettante per la pulizia delle mani, sono sistemati nei locali pubblici, a disposizione dei passeggeri.

Sbarco:

  • Lo sbarco avviene nel rispetto delle regole di distanziamento sociale;
  • I tempi dello sbarco sono più lenti;
  • I percorsi sono segnalati da calpestabili o da adesivi alle pareti.

La Compagnia fa anche sapere che si adeguerà prontamente alle disposizioni che, di volta in volta,dovessero essere impartite da Governi e Regioni, attenendosi scrupolosamente ai protocolli per il trasporto marittimo.

Insomma, buon viaggio a tutti, la Sardegna vi aspetta!