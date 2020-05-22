Villasimius, testato l’80% degli abitanti, 4 positivi al Covid: sono stati in larga parte ultimati i quasi 3 mila test anti-Covid effettuati nella famosa località turistico-balneare di Villasimius, nel sud est della Sardegna. I test eseguiti sono quelli rapidi in grado di scoprire se la persona analizzata abbia o meno contratto il Covid, sviluppandone gli anticorpi. Un vero e proprio screening di massa della popolazione per capire quanto il virus abbia effettivamente circolato in paese.

Dopo il disguido tecnico, subito risolto, alla base del mancato arrivo del messaggio sms che attesta la “negatività” del test, sono cominciati a filtrare i risultati. Il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, ha quindi illustrato su Facebook i risultati dei 2500 test effettuati sull’80% della popolazione. Villasimius ha infatti una popolazione di 3728 abitanti, ma hanno partecipato allo screening anche 150 persone non residenti, ma domiciliate in paese.

Dalle analisi dei test sono risultati quattro casi di positività. Adesso si attende l’esito del tampone per capire se le 4 persone nelle quali sono stati trovati gli anticorpi siano ancora positive o meno. Vi terremo aggiornati.

Da segnalare come il costo dello screening sia stato in parte coperto dalla raccolta fondi di cittadini, albergatori e commercianti. Lo scopo è infatti quello di tranquillizzare locali e turisti sulla reale circolazione del coronavirus a Villasimius, che adesso possiamo dire essere stata molto bassa.

Stessa cosa a Carloforte, stavolta nella Sardegna sud occidentale, con una sola persona, su 300 test eseguiti, ad aver manifestato gli anticorpi al virus. Questo anche per dare una risposta a chi si chiedeva, specie fra i turisti, quale fosse stata la reale incidenza del virus in Sardegna– Ci aspettiamo che sempre più località turistiche sarde svolgano screening di massa sulla propria popolazione.

Il test sierologico non assicura un patentino di immunità, ma quanto emerso dall’indagine conferma come la popolazione abbia tenuto comportamenti corretti in tutto il periodo del lockdown. A tal proposito il comune di Villasimius raccomanda di continuare con il comportamento corretto e rispettoso avuto finora, con atteggiamenti prudenziali:

Utilizzo obbligatorio della mascherina

Rispetto delle distanze interpersonali

Evitare assembramenti