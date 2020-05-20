Alitalia riprende voli in continuità territoriale per la Sardegna dal 3 giugno 2020!
Alitalia riprende voli in continuità territoriale dal 3 giugno 2020: la regione Sardegna aveva preannunciato la ripresa dei voli in continuità territoriale dal prossimo lunedì 1° giugno 2020, mentre il decreto del Governo ha sancito che gli italiani potranno muoversi tra una regione e l’altra senza autocertificazione solo da mercoledì 3 giugno 2020, subito dopo il ponte della “Festa della Repubblica” (che cade martedì 2 giugno 2020).
Alitalia, attraverso una nota stampa, rende noto che dal 3 giugno 2020 è pronta a ripristinare i collegamenti in continuità territoriale tra gli di Cagliari, Olbia e Alghero con Roma e Milano.
Voli per Milano:
Alitalia prevede 4 collegamenti al giorno tra Milano e gli scali della Sardegna, in base agli oneri di servizio pubblico già affidati al vettore.
Voli per Roma Fiumicino:
Da Roma, dopo aver aumentato da 4 a 6 al giorno i voli con Cagliari, unico aeroporto rimasto aperto durante i momenti più intensi della pandemia, dal mese di giugno, Alitalia collegherà Fiumicino anche con Alghero e Olbia.
Circa i protocolli sanitari da applicare, come ad esempio il famoso passaporto sanitario, è ancora in corso il confronto tra la Regione Sardegna e le società di gestione dei tre aeroporti sardi.
Per maggiori info e prenotazioni andate adesso sul sito di Alitalia.