Alitalia riprende voli in continuità territoriale dal 3 giugno 2020: la regione Sardegna aveva preannunciato la ripresa dei voli in continuità territoriale dal prossimo lunedì 1° giugno 2020, mentre il decreto del Governo ha sancito che gli italiani potranno muoversi tra una regione e l’altra senza autocertificazione solo da mercoledì 3 giugno 2020, subito dopo il ponte della “Festa della Repubblica” (che cade martedì 2 giugno 2020).

Alitalia, attraverso una nota stampa, rende noto che dal 3 giugno 2020 è pronta a ripristinare i collegamenti in continuità territoriale tra gli di Cagliari, Olbia e Alghero con Roma e Milano.

Voli per Milano:

Alitalia prevede 4 collegamenti al giorno tra Milano e gli scali della Sardegna, in base agli oneri di servizio pubblico già affidati al vettore.

Voli per Roma Fiumicino:

Da Roma, dopo aver aumentato da 4 a 6 al giorno i voli con Cagliari, unico aeroporto rimasto aperto durante i momenti più intensi della pandemia, dal mese di giugno, Alitalia collegherà Fiumicino anche con Alghero e Olbia.

Circa i protocolli sanitari da applicare, come ad esempio il famoso passaporto sanitario, è ancora in corso il confronto tra la Regione Sardegna e le società di gestione dei tre aeroporti sardi.

Per maggiori info e prenotazioni andate adesso sul sito di Alitalia.