Incredibile Offerta Volotea sulla Sardegna, tanti voli a partire da soli 9 euro!
Incredibile Offerta di Volotea sulla Sardegna, tanti voli a partire da 9 euro: sono tornate le grandi offerte di Volotea sulla Sardegna, il vettore low cost spagnolo ha infatti immesso sul mercato numerosi biglietti in offerta a partire da 9 euro per chi prenota entro il 22 maggio 2020 (incluso) per volare dal 1° luglio al 30 agosto 2020.
La tariffa soggetta a disponibilità e il numero di posti alla tariffa indicata è limitato, quindi se siete interessati prenotate subito. Il prezzo è a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi.
Voli da e per Olbia in offerta da 9 euro:
- Olbia · Pescara, da 9,00 euro (solo andata)
- Olbia · Trieste, da 9,00 euro (solo andata)
- Olbia · Ancona, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Bari, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Genova, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Milano Bergamo, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Napoli, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Palermo, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Pisa, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Torino, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
- Olbia · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
- Pescara · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)
- Trieste · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)
- Palermo · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)
- Pisa · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)
Voli da e per Alghero in offerta da 9 euro:
- Alghero · Napoli, da 9,00 euro (solo andata)
- Alghero · Torino, da 9,00 euro (solo andata)
- Alghero · Genova, da 19,00 euro (solo andata)
- Alghero · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
- Alghero · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
- Torino · Alghero, da 9,00 euro (solo andata)
- Napoli · Alghero, da 12,59 euro (solo andata)
Voli da e per Cagliari in offerta da 19 euro:
Voli nazionali:
- Cagliari · Ancona, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Napoli, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Palermo, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Pescara, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Torino, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
- Palermo · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)
- Pescara · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)
- Verona · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)
Voli internazionali:
- Cagliari · Praga, da 27,75 euro (solo andata)
- Cagliari · Atene, da 27,75 euro (solo andata)
- Cagliari · Hannover, da 27,75 euro (solo andata)
Cambio data gratuito:
Sul sito ufficiale di Volotea si legge che per qualsiasi prenotazione di voli sul sito o sull’app di Volotea, confermata dall’11 marzo e fino al 30 giugno 2020, per volare fino al 30 settembre 2021, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo entro 7 giorni prima della partenza (salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio).
Per maggiori info e prenotazioni:
Per prenotazioni o ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito volotea.com.