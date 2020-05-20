Incredibile Offerta di Volotea sulla Sardegna, tanti voli a partire da 9 euro: sono tornate le grandi offerte di Volotea sulla Sardegna, il vettore low cost spagnolo ha infatti immesso sul mercato numerosi biglietti in offerta a partire da 9 euro per chi prenota entro il 22 maggio 2020 (incluso) per volare dal 1° luglio al 30 agosto 2020.

La tariffa soggetta a disponibilità e il numero di posti alla tariffa indicata è limitato, quindi se siete interessati prenotate subito. Il prezzo è a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi.

Voli da e per Olbia in offerta da 9 euro:

Olbia · Pescara , da 9,00 euro (solo andata)

, da 9,00 euro (solo andata) Olbia · Trieste , da 9,00 euro (solo andata)

, da 9,00 euro (solo andata) Olbia · Ancona , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Bari , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Genova , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Milano Bergamo , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Napoli , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Palermo , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Pisa , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Torino , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Venezia , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Olbia · Verona, da 19,00 euro (solo andata)

Pescara · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)

· Olbia, da 9,00 euro (solo andata) Trieste · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)

· Olbia, da 9,00 euro (solo andata) Palermo · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)

· Olbia, da 19,00 euro (solo andata) Pisa · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)

Voli da e per Alghero in offerta da 9 euro:

Alghero · Napoli , da 9,00 euro (solo andata)

, da 9,00 euro (solo andata) Alghero · Torino , da 9,00 euro (solo andata)

, da 9,00 euro (solo andata) Alghero · Genova , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Alghero · Venezia , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Alghero · Verona, da 19,00 euro (solo andata)

Torino · Alghero, da 9,00 euro (solo andata)

· Alghero, da 9,00 euro (solo andata) Napoli · Alghero, da 12,59 euro (solo andata)

Voli da e per Cagliari in offerta da 19 euro:

Voli nazionali:

Cagliari · Ancona , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Napoli , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Palermo , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Pescara , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Torino , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Venezia , da 19,00 euro (solo andata)

, da 19,00 euro (solo andata) Cagliari · Verona, da 19,00 euro (solo andata)

Palermo · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)

· Cagliari, da 19,00 euro (solo andata) Pescara · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)

· Cagliari, da 19,00 euro (solo andata) Verona · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)

Voli internazionali:

Cagliari · Praga , da 27,75 euro (solo andata)

, da 27,75 euro (solo andata) Cagliari · Atene , da 27,75 euro (solo andata)

, da 27,75 euro (solo andata) Cagliari · Hannover, da 27,75 euro (solo andata)

Cambio data gratuito:

Sul sito ufficiale di Volotea si legge che per qualsiasi prenotazione di voli sul sito o sull’app di Volotea, confermata dall’11 marzo e fino al 30 giugno 2020, per volare fino al 30 settembre 2021, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo entro 7 giorni prima della partenza (salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio).

Per maggiori info e prenotazioni:

Per prenotazioni o ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito volotea.com.