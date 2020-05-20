Incredibile Offerta Volotea sulla Sardegna, tanti voli a partire da soli 9 euro!

Daniele Puddu 20 Maggio 2020
aereo-volotea-cagliari

Incredibile Offerta di Volotea sulla Sardegna, tanti voli a partire da 9 euro: sono tornate le grandi offerte di Volotea sulla Sardegna, il vettore low cost spagnolo ha infatti immesso sul mercato numerosi biglietti in offerta a partire da 9 euro per chi prenota entro il 22 maggio 2020 (incluso) per volare dal 1° luglio al 30 agosto 2020.

La tariffa soggetta a disponibilità e il numero di posti alla tariffa indicata è limitato, quindi se siete interessati prenotate subito. Il prezzo è a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi.

Voli da e per Olbia in offerta da 9 euro:

  • Olbia · Pescara, da 9,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Trieste, da 9,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Ancona, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Bari, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Genova, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Milano Bergamo, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Napoli, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Palermo, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Pisa, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Torino, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
  • Olbia · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
  • Pescara · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)
  • Trieste · Olbia, da 9,00 euro (solo andata)
  • Palermo · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)
  • Pisa · Olbia, da 19,00 euro (solo andata)

Voli da e per Alghero in offerta da 9 euro:

  • Alghero · Napoli, da 9,00 euro (solo andata)
  • Alghero · Torino, da 9,00 euro (solo andata)
  • Alghero · Genova, da 19,00 euro (solo andata)
  • Alghero · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
  • Alghero · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
  • Torino · Alghero, da 9,00 euro (solo andata)
  • Napoli · Alghero, da 12,59 euro (solo andata)

Voli da e per Cagliari in offerta da 19 euro:

Voli nazionali:

  • Cagliari · Ancona, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Napoli, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Palermo, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Pescara, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Torino, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Venezia, da 19,00 euro (solo andata)
  • Cagliari · Verona, da 19,00 euro (solo andata)
  • Palermo · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)
  • Pescara · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)
  • Verona · Cagliari, da 19,00 euro (solo andata)

Voli internazionali:

  • Cagliari · Praga, da 27,75 euro (solo andata)
  • Cagliari · Atene, da 27,75 euro (solo andata)
  • Cagliari · Hannover, da 27,75 euro (solo andata)

Cambio data gratuito:

Sul sito ufficiale di Volotea si legge che per qualsiasi prenotazione di voli sul sito o sull’app di Volotea, confermata dall’11 marzo e fino al 30 giugno 2020, per volare fino al 30 settembre 2021, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo entro 7 giorni prima della partenza (salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio).

Per maggiori info e prenotazioni:

Per prenotazioni o ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito volotea.com.