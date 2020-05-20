Nuovo volo Cagliari-Firenze con Air Dolomiti: ormai lo sapiamo tutti, dal prossimo 3 giugno 2020 sarà possibile lasciare la propria regione per recarsi in un’altra, senza alcun tipo di autocertificazione. Per arrivare in Sardegna però, si dovrà attendere qualche giorno in più, secondo le indicazioni fornite dal presidente Solinas in fatti, la nostra isola riaprirà i suoi aeroporti ai voli domestici, cioè agli aerei che volano sulle rotte nazionali, a partire dal 15 giugno 2020.

Ed ecco subito una novità, la nuova rotta Cagliari-Firenze con Air Dolomiti, che scommette sulla voglia di vacanze degli italiani malgrado il covid.

Frequenze e orari:

I collegamenti per Cagliari saranno operativi dal 19 giugno 2020 con decollo alle ore 12:05 da Firenze (con arrivo nel sud Sardegna alle ore 13:20) e alle 14:10 da Cagliari-Elmas (con arrivo in Toscana alle ore 15:30), con frequenza quadrisettimanale: il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

Tariffe:

Le tariffe partono da 99 euro solo andata e da 178 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito internet airdolomiti.it) ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i 7 giorni dalla data di partenza del volo.

Cancellazioni e modifiche gratuite:

Se il passeggero non desiderasse più volare o volesse modificare la data di partenza, potrà scegliere di cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto o provvedere al rebooking senza supplementi; anche queste modifiche dovranno essere richieste entro 7 giorni dalla data di partenza del volo. Tali agevolazioni permetteranno ai passeggeri di organizzare il proprio viaggio con il massimo della serenità e flessibilità.

Così Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti:

Siamo lieti di annunciare la ripresa delle operazioni e ancora più di poter offrire voli che mettano in collegamento il nostro Paese. Air Dolomiti è una realtà molto dinamica e questo, unitamente all’eccellente collaborazione con gli aeroporti, ci permette di essere estremamente flessibili. Firenze rappresenta uno degli scali strategici per noi, qui serviamo gli hub di Monaco e Francoforte ed è qui che abbiamo deciso di investire con il nostro nuovo centro di manutenzione. La possibilità di poter operare con gli Embraer 195 e la capacità dell’aeroporto di adeguarsi in tempi rapidi alle nuove disposizioni ha accelerato le operazioni di ripartenza. Joerg Eberhart

Insomma, buon viaggio e buona vacanza a tutti!

Copyright: foto di Firenze da Pixabay, foto dell’aereo di Air dolomiti dal comunicato stampa ufficiale.