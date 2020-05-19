Sardegna, si può fare il bagno al mare, mantenendo le distanze: ormai lo sapete, da lunedì scorso le spiagge della Sardegna sono state riaperte dall’ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Christian Solinas.

Il dubbio era se si potesse o meno fare anche il bagno, oppure se si fosse costretti unicamente a passeggiare sull’arenile. Il governatore Christian Solinas aveva infatti sostenuto, prudentemente, l’apertura delle spiagge non includesse la balneazione.

Allo stesso tempo, gli appassionati di mare, avevano fatto notare che anche la normativa di emergenza permette, in generale, l’attività fisica e che una bella nuotata rientra e pieno titolo nell’attività motoria.

Fatto sta che, per essere sicuri al 100% la Sardegna si è dovutaconfrontare con le altre Regioni balneari, arrivando alla conclusione che sì, il bagno si possa fare. Anche in acqua però occorre mantenere il distanziamento sociale, quindi tutti a distanza di almeno un metro l’uno dall’altro.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale degli Enti locali e del demanio Quirico Sanna, spiegando che entro sera verrà emanata un’apposita circolare regionale.

Copyright: foto copertina di Igor Link via Pixabay.