Spiagge di Chia di nuovo gratis, nuovo atto del Comune di Domus de Maria corregge quello precedente: Ma cosa è successo? Che nella giornata di oggi il Comune di Domus de Maria ha deciso di rettificare la delibera della Giunta Comunale n° 46 del 15.05.2020, nella parte in cui si stabiliva l’istituzione di un servizio comunale specifico, per la gestione dell’ accoglimento e vigilanza delle spiagge.

Tale servizio infatti no nsarebbe più necessaria in seguito all’entrata in vigore del DPCM 17 maggio 2020, il cui art. 1 comma 1, let. mm , delinea i protocolli e le linee guida per l’utilizzo delle aree demaniali marittime, e le indicazioni per lo svolgimento delle attività all’interno degli stabilimenti balneari.

Insomma, per farla breve nonostante la mancata necessità di attivare il servizio specifico previsto dal Comune, verrà avviato un sistema di sorveglianza delle spiagge, basato sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 16 maggio 2020, potenziando l’attuale servizio, con oneri gravanti sul Bilancio Comunale, senza necessità di ulteriore previsione di entrata a carico dell’utenza.

La nuova delibera spiega semplicemente che NON si rende più necessario dover prevedere la riscossione di un corrispettivo pari a 1 euro a bagnante per l’intera giornata balneare. Insomma, le spiagge di Chia tornano ad essere gratuite (però credo proprio che i parcheggi si pagheranno uguale).