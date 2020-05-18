Sardegna: riapre Olbia, ripartono i voli privati, porti ancora chiusi fino al 2 giugno 2020!

Sardegna, aeroporti riaprono ai voli privati, porti ancora chiusi: il Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, in data 17 maggio 2020 ha pubblicato un nuovo decreto che aggiorna le “misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid19“. Con tale decreto si sancisce la riapertura dell’aeroporto Olbia, la ripresa dei voli privati da e per la Sardegna (la così detta aviazione generale) e la proroga fino al 2 giugno 2020 della sospensione del normale traffico passeggeri in porti e aeroporti (aviazione commerciale).

A livello nazionale riaperti invece i collegamenti marittimi per il trasporto passeggeri con la Sicilia; l’aviazione generale con Sicilia e Sardegna, più treni a lunga percorrenza per adeguare l’offerta ferroviaria alla maggiore domanda di trasporto.

Così i legge sul sito del Ministero dei Trasporti:

Resta invece sospeso il trasporto marittimo dei viaggiatori con la Sardegna, mentre continua ad essere assicurato, fermo restando l’utilizzo delle navi previste in convenzione, esclusivamente il trasporto delle merci e con l’autorizzazione del presidente possono viaggiare anche per passeggeri per situazioni particolari. Per quanto riguarda il trasporto aereo i collegamenti di aviazione generale con la Sardegna e la Sicilia vengono ora consentiti senza la previa autorizzazione dei Presidenti di Regione. Per la Sardegna oltre all’aeroporto di Cagliari viene aperto anche quello di Olbia; è comunque sempre necessario trovarsi in una delle condizioni particolari per accedere all’imbarco. Nota stampa del Ministero dei Trasporti

Se ne deduce che anche la riapertura dei voli in continuità territoriale tra la Sardegna e la penisola slitterà dal 1° al 3 giugno 2020.