Decreto legge “Fase 2” in Gazzetta, ecco cosa riapre dal 18 maggio!
Italia, parte davvero la fase 2, ecco cosa riapre dal 18 maggio 2020: è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 intitolato “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e appena presentato in conferenza stampa dal Premier Conte, che ha spiegato nel dettaglio tutte le novità del provvedimento:
Spostamenti:
Dal 18 maggio 2020:
- Spostamenti senza limitazioni e senza autocertificazioni all’interno delle singole regioni italiane;
- Riprendono gli incontri con gli amici;
- Non può uscire di casa:
- chi è positivo al virus,
- chi è in isolamento,
- chi ha sintomi assimilabili a quelli dell’infezione da Covid-19;
- Resta il divieto di assembramento;
- Si dovrà ancora rispettare la distanza di un metro;
- Si consiglia di portare sempre con se la mascherina, che dovrà essere sempre indossata in alcune occasioni, specie dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza;
Dopo il 2 giugno 2020:
- Sono ammessi gli spostamenti senza limitazioni in tutta Italia, quindi anche tra regioni;
- Sono ammessi gli spostamenti all’interno degli Stati dell’Unione Europea, senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia
Cosa apre in Italia dal 18 maggio 2020:
- Riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pub, pasticcerie e simili. Questo se le ragioni accerteranno che la curva epidemiologica è sotto controllo e se verranno osservati i protocolli di sicurezza;
- Riaprono alle stesse condizioni gli stabilimenti balneari;
Riprendono le celebrazioni liturgiche grazie anche all’accordo con la CEI;
- Riprendono gli allenamenti degli sport di squadra, calcio incluso;
- Riaprono i musei.
Cosa riapre in Italia dal 25 maggio 2020:
Riaprono palestre, piscine e centri sportivi;
Cosa riapre in Italia dal 15 giugno 2020:
- Riaprono cinema e teatri;
- Cominceranno le iniziative ludico-ricreative per i bambini.
Queste misure possono essere ampliate o limitate dalle regioni, adesso la palla passa al Presidente Solinas, dal quale ci aspettiamo un’ordinanza entro lunedì.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:
Nella giornata di domenica è stato pubblicato il Dpcm 17 maggio 2020, recante le misure precise e dettagliate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Per un’informazione la più corretta possibile, vi consigliamo di leggerlo attentamente.