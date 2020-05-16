Decreto legge “Fase 2” in Gazzetta, ecco cosa riapre dal 18 maggio!

Daniele Puddu 16 Maggio 2020
giuseppe_conte

Italia, parte davvero la fase 2, ecco cosa riapre dal 18 maggio 2020: è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 intitolato “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e appena presentato in conferenza stampa dal Premier Conte, che ha spiegato nel dettaglio tutte le novità del provvedimento:

Spostamenti:

Dal 18 maggio 2020:

  • Spostamenti senza limitazioni e senza autocertificazioni all’interno delle singole regioni italiane;
  • Riprendono gli incontri con gli amici;
  • Non può uscire di casa:
    • chi è positivo al virus,
    • chi è in isolamento,
    • chi ha sintomi assimilabili a quelli dell’infezione da Covid-19;
  • Resta il divieto di assembramento;
  • Si dovrà ancora rispettare la distanza di un metro;
  • Si consiglia di portare sempre con se la mascherina, che dovrà essere sempre indossata in alcune occasioni, specie dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza;

Dopo il 2 giugno 2020:

Cosa apre in Italia dal 18 maggio 2020:

  • Riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pub, pasticcerie e simili. Questo se le ragioni accerteranno che la curva epidemiologica è sotto controllo e se verranno osservati i protocolli di sicurezza;
  • Riaprono alle stesse condizioni gli stabilimenti balneari;
    Riprendono le celebrazioni liturgiche grazie anche all’accordo con la CEI;
  • Riprendono gli allenamenti degli sport di squadra, calcio incluso;
  • Riaprono i musei.

Cosa riapre in Italia dal 25 maggio 2020:

Riaprono palestre, piscine e centri sportivi;

Cosa riapre in Italia dal 15 giugno 2020:

  • Riaprono cinema e teatri;
  • Cominceranno le iniziative ludico-ricreative per i bambini.

Queste misure possono essere ampliate o limitate dalle regioni, adesso la palla passa al Presidente Solinas, dal quale ci aspettiamo un’ordinanza entro lunedì.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:

Nella giornata di domenica è stato pubblicato il Dpcm 17 maggio 2020, recante le misure precise e dettagliate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Per un’informazione la più corretta possibile, vi consigliamo di leggerlo attentamente.