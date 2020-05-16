Italia, parte davvero la fase 2, ecco cosa riapre dal 18 maggio 2020: è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 intitolato “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e appena presentato in conferenza stampa dal Premier Conte, che ha spiegato nel dettaglio tutte le novità del provvedimento:

Spostamenti:

Dal 18 maggio 2020:

Spostamenti senza limitazioni e senza autocertificazioni all’interno delle singole regioni italiane ;

; Riprendono gli incontri con gli amici ;

; Non può uscire di casa : chi è positivo al virus, chi è in isolamento, chi ha sintomi assimilabili a quelli dell’infezione da Covid-19;

: Resta il divieto di assembramento ;

; Si dovrà ancora rispettare la distanza di un metro ;

; Si consiglia di portare sempre con se la mascherina, che dovrà essere sempre indossata in alcune occasioni, specie dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza;

Dopo il 2 giugno 2020:

Cosa apre in Italia dal 18 maggio 2020:

Riaprono i negozi di vendita al dettaglio, i servizi legati alla cura della persona, ristoranti, bar, pub, pasticcerie e simili . Questo se le ragioni accerteranno che la curva epidemiologica è sotto controllo e se verranno osservati i protocolli di sicurezza ;

. Questo se le ragioni accerteranno che la curva epidemiologica è sotto controllo e se verranno osservati i ; Riaprono alle stesse condizioni gli stabilimenti balneari ;

Riprendono le celebrazioni liturgiche grazie anche all’accordo con la CEI;

; Riprendono le grazie anche all’accordo con la CEI; Riprendono gli allenamenti degli sport di squadra , calcio incluso;

, calcio incluso; Riaprono i musei.

Cosa riapre in Italia dal 25 maggio 2020:

Riaprono palestre, piscine e centri sportivi;

Cosa riapre in Italia dal 15 giugno 2020:

Riaprono cinema e teatri;

Cominceranno le iniziative ludico-ricreative per i bambini.

Queste misure possono essere ampliate o limitate dalle regioni, adesso la palla passa al Presidente Solinas, dal quale ci aspettiamo un’ordinanza entro lunedì.

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE:

Nella giornata di domenica è stato pubblicato il Dpcm 17 maggio 2020, recante le misure precise e dettagliate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Per un’informazione la più corretta possibile, vi consigliamo di leggerlo attentamente.