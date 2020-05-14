Sardegna sempre più Covid Free, oggi ZERO morti e ZERO nuovi casi: la Sardegna è sempre più vicino all’uscita dal tunnel del coronavirus, nella giornata di oggi per una volta i datti della Regione Sardegna sono stati pari a quelli del Ministero della Salute, entrambi infatti hanno segnato zero nuovi decessi e zero nuovi casi, con in più ben 22 persone guarite nella nostra Isola.

Non è il momento di lasciarsi andare a facili entusiasmi, anzi proprio in vista delle maggiori libertà che ci verranno concesse da lunedì prossimo, quando apriranno tante nuovi attività e quasi sicuramente non sarà più necessaria l’autocertificazione per spostarsi all’interno della Regione Sardegna, noi sardi dobbiamo seguitare a dimostrare di essere persone serie e responsabili, continuando a muoverci e a comportarci con prudenza. Perché siamo a un passo dalla meta.

Ci vuole un attimo infatti a scatenare nuovi focolai. Godiamoci il caldo di questi giorni, forse avevano ragione gli studiosi che avevano detto che il caldo ci avrebbe dato una mano nello sconfiggere il Covid-19, malgrado in tanti li abbiano sbeffeggiati sui social.

Casi Covid-19 in Italia il 14 maggio 2020: