Bandiere Blu 2020 in Sardegna, confermato il record di 14 località premiate: sono state annunciate stamane le località e le spiagge che hanno conquistato la Bandiera Blu della Fee per il 2020. A rispettare i ben 32 criteri e indicatori vari relativi alla qualità delle acque, ma anche dei servizi, quest’anno sono state ben 195 località in tutta Italia, 12 in più dello scorso anno. La Sardegna ha confermato il record di 14 Comuni che hanno ottenuto la Bandiera Blu conquistato l’anno scorso.

Fra le regioni spicca la Liguria che sale a ben 32 località (+2 rispetto al 2019), davanti alla Toscana con 20 (+1), alla Campania con 19 bandiere, Marche e Puglia (+2) con 15. La Sardegna invece è ferma, come detto, a quota 14.

C’è da dire che la Bandiera Blu non viene consegnata d’ufficio, i comuni devono fare domanda e dimostrare di rispettare i requisiti richiesti.

Spiagge Bandiera Blu della Sardegna:

Bandiere Blu in Gallura:

Badesi:

Li Mindi-Lu Stangioni

Li Junchi

Pirotto Li Frati-Baia delle Mimose

Trinità d’Agultu-Vignola:

Marinedda

Spiaggia Lunga, Isola Rossa

Santa Teresa Gallura:

Rena Bianca

La Taltana – Santa Reparata

Rena di Ponente (Capo Testa)

Zia Culumba, Rena di Levante (Capo Testa)

La Maddalena:

Spiaggia del Relitto, Caprera

Spiaggia dei Due Mari, Caprera

Porto Lungo, La Maddalena

Tegge, La Maddalena

Bassa Trinità, La Maddalena

Spalmatore, La Maddalena

Monti D’a Rena, La Maddalena

Palau:

Palau Vecchio,

Isolotto

Bandiere Blu nel Nord Ovest della Sardegna:

Castelsardo:

Sacro Cuore / Ampurias

Madonnina / Stella Maris

Sorso:

Spiaggia della Marina

Marina di Sorso (quarto/quinto pettine

Sassari:

Porto Palmas (vicino all’Argentiera)

Porto Ferro (vicino Alghero)

Bandiere Blu in provincia di Oristano:

Oristano:

Torre Grande di Oristano.

Bandiere Blu in Ogliastra:

Tortolì:

Lido di Cea,

Muxì (il Golfetto),

Orrì Foxilioni,

Porto Frailis,

Ponente (nota “La Capannina”).

Barisardo:

Bucca ‘e Strumpu / Torre di Barì / Planargia.

Bandiere Blu nel Sud Sardegna:

Quartu Sant’Elena:

Mare Pintau,

Poetto di Quartu.

Teulada:

Sabbie Bianche (Is Arenas Biancas)

Portu Tramatzu

Tuerredda

Sant’Antioco:

Maladroxia

Mappa delle spiagge Bandiera Blu in Italia nel 2020:

Copyright: nella foto copertina ecco la spiaggia La Rena Bianca a Santa Teresa Gallura, foto di fabriziosinopoli, licenza cc