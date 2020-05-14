Sardegna, da lunedì niente autocertificazione per gli spostamenti: grazie al rallentamento effettivo della pandemia in Sardegna, dove negli ultimi due giorni si è registrato solo un nuovo caso nelle 24 ore (vengono effettuati circa mille tamponi al giorno), il presidente Solinas a si prepara a nuove aperture di negozi e attività economiche da lunedì 18 maggio 2020, i cuoi codici ATECO verranno diffusi nella serata di venerdì.

Confermato che dalla stessa data – se la situazione epidemiologica rimarrà quella attuale – si potrà girare liberamente senza autodichiarazione.

Intanto Solinas ha firmato l’ordinanza che prevede da subito l’apertura delle attività per servizi alla persona, abbigliamento, profumerie e gioiellerie (trovate qui il testo completo dell’ordinanza), anche in quei Comuni con Rt sotto 0,5 o N.C. nei quali i sindaci – operando sulla base di una maggior prudenza – non hanno adottato le apposite ordinanze. I sindaci avranno comunque facoltà di tenere chiuse tali attività con apposita ordinanza sindacale.

Oltre a spiegare la road map della riapertura degli scali aerei in Sardegna, che abbiamo già visto ieri, Solinas ha fatto un altro annuncio importante:

Presto le spiagge aperte, quelle libere resteranno gratuite.