Sardegna, ecco le offerte di Volotea per l’Estate 2021: in attesa di capire da quando si potrà volare e a quali condizioni, le compagnie aeree, specie le low cost, stanno mettendo in vendita i biglietti per l’estate 2021. Esatto, proprio così, non si tratta di un errore, in attesa di capire quando poter riprendere i voli nella primavera estate 2020, si stanno già concentrando sull’anno successivo!

Lo ha fatto Ryanair e lo fa adesso anche Volotea, ecco le offerte da e per i 3 aeroporti della Sardegna nell’estate 2021. Il prezzo è da considerarsi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. La tariffa è quindi soggetta a disponibilità ed è valida solo per prenotazioni effettuate il sito o l’app ufficiali di Volotea per voli fino a 10 ottobre 2021.

Prima però vediamo la risposta ad alcune domande che sicuramente vi starete facendo.

Nessun costo per il cambio del volo:

Lo so cosa state pensando, ma non è un po’ presto? Come faccio ad organizzarmi con tanto anticipo? E se poi non posso più o cambio idea? Bene, se prenoti il tuo volo dall’11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 per voli da marzo 2020 a settembre 2021, potrai effettuare cambi illimitati per volare quando vuoi tu. Più precisamente, sul sito di Volotea si legge:

Per qualsiasi prenotazione di voli sul nostro sito o sull’app, confermata dall’11 Marzo e fino al 30 Giugno, per volare fino al 30 Settembre 2021.

Se cambi programma, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo di cambio del volo .

. Per cambiare il tuo volo, basta accedere alla sezione “La tua prenotazione” sul sito o sull’app ed effettuare il cambio. Semplice!

Ricorda che puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima della partenza senza costi aggiuntivi, salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio.

Questa offerta è indipendente dal nostro servizio Flex che, se aggiunto alla tua prenotazione, oltre a consentirti cambi illimitati, ti permette anche di trasformare la tua prenotazioni in credito che potrai usare in seguito; con Flex inoltre puoi modificare il tuo volo fino a 4 ore prima della partenza

Offerte Volotea da e per Cagliari nell’Estate 2021:

Rotte domestiche:

Cagliari · Genova , biglietti da 32,89 euro (solo andata)

, biglietti da 32,89 euro (solo andata) Cagliari · Napoli , biglietti da 32,89 euro (solo andata)

, biglietti da 32,89 euro (solo andata) Cagliari · Palermo , biglietti da 32,89 euro (solo andata)

, biglietti da 32,89 euro (solo andata) Cagliari · Torino , biglietti da 32,89 euro (solo andata)

, biglietti da 32,89 euro (solo andata) Cagliari · Venezia , biglietti da 32,89 euro (solo andata)

, biglietti da 32,89 euro (solo andata) Cagliari · Verona, biglietti da 32,89 euro (solo andata)

Rotte internazionali:

Cagliari · Marsiglia , biglietti da 27,75 euro (solo andata)

, biglietti da 27,75 euro (solo andata) Cagliari · Nantes , biglietti da 41,11 euro (solo andata)

, biglietti da 41,11 euro (solo andata) Cagliari · Praga , biglietti da 41,11 euro (solo andata)

, biglietti da 41,11 euro (solo andata) Cagliari · Hannover , biglietti da 51,39 euro (solo andata)

, biglietti da 51,39 euro (solo andata) Nantes · Cagliari, biglietti da 28,72 euro (solo andata)

· Cagliari, biglietti da 28,72 euro (solo andata) Bordeaux · Cagliari, biglietti da 35,97 euro (solo andata)

Offerte Volotea da e per Olbia nell’Estate 2021:

Voli nazionali:

Olbia · Bari , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Bologna , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Milano Bergamo , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Napoli , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Pisa , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Torino , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Venezia , voli da 32,89 euro (solo andata)

, voli da 32,89 euro (solo andata) Olbia · Verona, voli da 32,89 euro (solo andata)

Voli internazionali:

Olbia · Marsiglia , voli da 41,11 euro (solo andata)

, voli da 41,11 euro (solo andata) Olbia · Nantes , voli da 41,11 euro (solo andata)

, voli da 41,11 euro (solo andata) Olbia · Strasburgo , voli da 41,11 euro (solo andata)

, voli da 41,11 euro (solo andata) Nantes · Olbia, voli da 29,88 euro (solo andata)

Offerte Volotea da e per Alghero nell’Estate 2021:

Voli per l’Italia:

Alghero · Verona, voli da 32,89 euro (solo andata)

Voli per l’Europa:

Alghero · Madrid, voli da 51,39 euro (solo andata)

Offerta per medici e infermieri nel 2020:

Volotea vuole mostrare la calorosa gratitudine che nutre nei confronti degli operatori sanitari, offrendo uno sconto di ringraziamento del 50% su tutti i voli del 2020 a tutti gli operatori sanitari dei mercati in cui opera. Perché combattendo in prima linea contro il virus e mettendosi a rischio per la nostra salute, sono certamente diventati i nostri Eroi.