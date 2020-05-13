Sardegna, ecco le offerte di Volotea per l’Estate 2021!
Sardegna, ecco le offerte di Volotea per l’Estate 2021: in attesa di capire da quando si potrà volare e a quali condizioni, le compagnie aeree, specie le low cost, stanno mettendo in vendita i biglietti per l’estate 2021. Esatto, proprio così, non si tratta di un errore, in attesa di capire quando poter riprendere i voli nella primavera estate 2020, si stanno già concentrando sull’anno successivo!
Lo ha fatto Ryanair e lo fa adesso anche Volotea, ecco le offerte da e per i 3 aeroporti della Sardegna nell’estate 2021. Il prezzo è da considerarsi a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. La tariffa è quindi soggetta a disponibilità ed è valida solo per prenotazioni effettuate il sito o l’app ufficiali di Volotea per voli fino a 10 ottobre 2021.
Prima però vediamo la risposta ad alcune domande che sicuramente vi starete facendo.
Nessun costo per il cambio del volo:
Lo so cosa state pensando, ma non è un po’ presto? Come faccio ad organizzarmi con tanto anticipo? E se poi non posso più o cambio idea? Bene, se prenoti il tuo volo dall’11 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020 per voli da marzo 2020 a settembre 2021, potrai effettuare cambi illimitati per volare quando vuoi tu. Più precisamente, sul sito di Volotea si legge:
- Per qualsiasi prenotazione di voli sul nostro sito o sull’app, confermata dall’11 Marzo e fino al 30 Giugno, per volare fino al 30 Settembre 2021.
- Se cambi programma, potrai modificare la data del tuo volo senza nessun costo di cambio del volo.
- Per cambiare il tuo volo, basta accedere alla sezione “La tua prenotazione” sul sito o sull’app ed effettuare il cambio. Semplice!
- Ricorda che puoi cambiare il tuo volo fino a 7 giorni prima della partenza senza costi aggiuntivi, salvo la possibile differenza di tariffa tra la prenotazione del volo e il momento in cui effettui il cambio.
- Questa offerta è indipendente dal nostro servizio Flex che, se aggiunto alla tua prenotazione, oltre a consentirti cambi illimitati, ti permette anche di trasformare la tua prenotazioni in credito che potrai usare in seguito; con Flex inoltre puoi modificare il tuo volo fino a 4 ore prima della partenza
Offerte Volotea da e per Cagliari nell’Estate 2021:
Rotte domestiche:
- Cagliari · Genova, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
- Cagliari · Napoli, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
- Cagliari · Palermo, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
- Cagliari · Torino, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
- Cagliari · Venezia, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
- Cagliari · Verona, biglietti da 32,89 euro (solo andata)
Rotte internazionali:
- Cagliari · Marsiglia, biglietti da 27,75 euro (solo andata)
- Cagliari · Nantes, biglietti da 41,11 euro (solo andata)
- Cagliari · Praga, biglietti da 41,11 euro (solo andata)
- Cagliari · Hannover, biglietti da 51,39 euro (solo andata)
- Nantes · Cagliari, biglietti da 28,72 euro (solo andata)
- Bordeaux · Cagliari, biglietti da 35,97 euro (solo andata)
Offerte Volotea da e per Olbia nell’Estate 2021:
Voli nazionali:
- Olbia · Bari, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Bologna, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Milano Bergamo, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Napoli, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Pisa, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Torino, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Venezia, voli da 32,89 euro (solo andata)
- Olbia · Verona, voli da 32,89 euro (solo andata)
Voli internazionali:
- Olbia · Marsiglia, voli da 41,11 euro (solo andata)
- Olbia · Nantes, voli da 41,11 euro (solo andata)
- Olbia · Strasburgo, voli da 41,11 euro (solo andata)
- Nantes · Olbia, voli da 29,88 euro (solo andata)
Offerte Volotea da e per Alghero nell’Estate 2021:
Voli per l’Italia:
- Alghero · Verona, voli da 32,89 euro (solo andata)
Voli per l’Europa:
- Alghero · Madrid, voli da 51,39 euro (solo andata)
Offerta per medici e infermieri nel 2020:
Volotea vuole mostrare la calorosa gratitudine che nutre nei confronti degli operatori sanitari, offrendo uno sconto di ringraziamento del 50% su tutti i voli del 2020 a tutti gli operatori sanitari dei mercati in cui opera. Perché combattendo in prima linea contro il virus e mettendosi a rischio per la nostra salute, sono certamente diventati i nostri Eroi.