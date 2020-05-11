Accordo Governo-Regioni, bar e ristoranti potrebbero riaprire da lunedì 18 maggio: alla fine anche il Governo nazionale ha capitolato, troppa l’ira delle attività economiche ancora ferme, dopo l’inizio di una fase 2 da molti ritenuta troppo timida, con il rischio concreto di far fallire migliaia di aziende. Bene, al termine dell’incontro di oggi tra il Presidente del Consiglio Conte, il Ministri Boccia e Speranza, e i presidente delle Regioni si è raggiunto l’accordo.

Da lunedì prossimo cambia tutto e le regioni avranno facoltà di aprire le attività ancora chiuse, inclusi centri estetici, parrucchieri, bar e ristoranti. In buona sostanza saranno le regioni a gestire la Fase 2, aprendo le attività in base alle esigenze territoriali.

Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida e i protocolli per consentire alle Regioni la riaperture in sicurezza delle attività appena citate.

Il Governo nazionale però mantiene per se la possibilità di intervenire nel caso in cui, in base all’andamento dei dati sulla curva del contagio e dei criteri definiti dal ministero della Salute, fosse necessario bloccare una nuova diffusione del virus.

Appare a questo punto molto importante il prossimo discorso del Presidente Solinas, che avverrà dopo domani, mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 18:30, durante il quale presumo che aggiornerà i sardi sulle misure di ormai prossima applicazione. Intanto oggi in Sardegna solo 3 nuovi casi e nessun decesso.

