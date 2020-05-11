Costa Smeralda: Consorzio pulisce le spiagge e la tartaruga si fa il bagno (VIDEO)
Costa Smeralda, Consorzio pulisce le 22 spiagge e la tartaruga si fa il bagno al Grande Pevero: dallo scorso 11 aprile gli operai della “Servizi Consortili Costa Smeralda” sono all’opera per la pulizia delle 22 spiagge della Costa Smeralda gestite dal Consorzio omonimo. Si tratta di autentici angoli di paradiso invidiatici in tutto il mondo: Grande Pevero, Dolce Sposa, Il Giglio, Piccolo Romazzino, Fumagalli, Romazzino, Porto Liccia (o Cala Liccia), Li ‘Itriceddi, Calette Liscia Ruja, Spiaggia del Principe, Cala Petra Ruja, La Celvia solo per citarne alcune delle più celebri.
Le operazioni consistono nella rimozione dei rifiuti portati a riva dalla mareggiate invernali, in particolare materiali di plastica, ma anche grossi tronchi, depositatisi nella battigia durante negli scorsi mesi. Il materiale viene raccolto manualmente per evitare l’asportazione della sabbia (quando possibile, altrimenti con mezzi gommati secondo le norme vicende) e correttamente smaltito.
E’ la fase preliminare alla cura più intensa delle spiagge, che prevede la vagliatura della sabbia in profondità con uno specifico macchinario e, nel corso della stagione, la pulizia quotidiana degli arenili e la raccolta dei rifiuti dagli appositi cestini.
Insomma, spiagge pulite ma ancora deserte, per vie delle restrizioni all’accesso degli arenili isolani, allentate solo da oggi per pescatori e attività motoria. E allora ecco la natura che si riprende meritatamente i suoi spazi.