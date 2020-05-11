Stintino Covid Free: Stintino, perla del golfo dell’Asinara, dove si trovano alcune delle spiagge più belle della Sardegna, come La Pelosa, Ezzi Mannu, Pazzona, Le Saline, adesso è divenuta una località Covid-Free.

Sono infatti guariti i due casi positivi al coronavirus che si erano registrati in questo piccolo borgo di pescatori convertito al turismo. Non solo non ci sono positivi al Covid 19, ma nemmeno persone in quarantena. Lo dichiarato il Sindaco Diana a L’Unione Sarda.

Una vacanza sicura a Stintino:

Il Comune mira a garantire a tutti, cittadini e turisti, una vacanza e una accoglienza in sicurezza. Grazie all’attività di sanificazione di strade, piazze, panchine, accessi alle spiagge, oltre che aree di parcheggio pubbliche. Inoltre è in preparazione un’ordinanza che possa prevedere il rispetto di protocolli operativi di sicurezza, norme chiare, semplici e di facile attuazione per cittadini, attività commerciali, alberghi, bar, ristoranti, pizzerie e operatori turistici in generale.

Golfo dell’Asinara Safe&Green:

D’altronde è l’intero Consorzio turistico Golfo dell’Asinara – da Stintino a Castelsardo – che si sta preparando alla stagione estiva all’insegna del “Golfo dell’Asinara Safe&Green” che punta su “ambiente, pulizia, zero stress“.

Insomma il borgo di Stintino è pronto a ripartire e a riabbracciare i tanti turisti che sceglieranno anche quest’anno il nord ovest della Sardegna per le loro vacanze.

Copyright: la foto copertina è nostra, ritrae la spiaggia de La Pelosa e potete utilizzarla purché citiate e linkiate questo blog!