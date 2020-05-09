Tiramisù light, senza mascarpone, con savoiardi e fragole: oggi vi presentiamo una versione light del tiramisù, che in Sardegna si fa utilizzando i biscotti di Fonni (chiamati “Pistoccus” in sardo o “Savoiardi sardi” in italiano, qui la ricetta del tiramisù coi savoiardi sardi). Si tratta di un semifreddo alle fragole con crema al limone preparato senza mascarpone.

Un dolce facile e veloce, un’ora e mezza circa, inclusa un’oretta circa di rafreddamento.

Ingredienti per 4 persone:

Per la crema:

16 savoiardi sardi fatti in casa o acquistati pronti

o acquistati pronti 600 g di latte parzialmente scremato (va benissimo anche quello senza lattosio)

4 cucchiai rasi di zucchero semolato (noi preferiamo usare poco zucchero, regolatevi secondo i vostri gusti)

42 g di amido di mais

La scorza di un limone

2 cucchiai di limoncello

1 bustina di zucchero vanigliato

Una quindicina circa di fragole fresche

Per il coulis di fragole:

350 g di fragole fresche ben mature

Il succo di un limone

2 cucchiai di zucchero

4 cucchiai di limoncello (facoltativo, se volete un dolce analcolico)

Tempi:

Tempo di preparazione : 10 minuti

: 10 minuti Tempo di cottura : crema 15 minuti, coulis di fragole: 3-4 minuti

: crema 15 minuti, coulis di fragole: 3-4 minuti Raffreddamento della crema: circa 1 ora

Preparazione:

Con un coltellino affilato o con un pelapatate tagliate a pezzetti la scorza di limone, senza la parte bianca che è amara.

Scaldate fin quasi all’ebollizione quasi tutto il latte (tenetene da parte 1/2 bicchiere).

In un altro tegame, mettete l’amido, lo zucchero semolato e quello vanigliato, aggiungete poco per volta il latte tenuto da parte e mescolate bene.

Quando latte con le scorze di limone è molto caldo ma non più bollente, colatelo per eliminare le scorze e iniziate a versarne poco per volta nel tegame contenente l’amido e lo zucchero, mescolando continuamente.

Una volta unito tutto il latte, aggiungete 2 cucchiai di limoncello, assaggiate per controllare se occorre aggiungere zucchero, e mettete sul fuoco a fiamma molto bassa.

Fate cuocere mescolando continuamente fino a quando inizierà l’ebollizione. Togliete il tegame dal fuoco, coprite la crema con pellicola per microonde (che non contiene PCV) a contatto e mettetelo a raffreddare in acqua fredda.

Nel frattempo, preparate il coulis. Lavate le fragole, togliete il picciolo, tagliatele a pezzetti piccoli e versatele in un tegamino con il succo di limone e 2 cucchiai di zucchero. Cuocete per 3 o 4 minuti, poi togliete da fuoco e coprite.

Quando il coulis sarà tiepido, colate in una ciotola il succo e tenete le fragole da parte.

Una volta raffreddata la crema, al succo di fragole unite 4 cucchiai di limoncello o più o meno secondo i vostri gusti.

Ora scegliete se fare un dolce unico o 4 coppe monoporzione, in ogni caso, meglio scegliere contenitori di vetro, in modo che si vedano i vari strati.

Bagnate un pezzo di savoiardo o più (a seconda del contenitore prescelto) nel succo di fragole e sistematelo sul fondo, che andrà ricoperto di biscotti), fate uno strato di crema (se è soda come la nostra, meglio usare una sac à poche), poi 1/3 di fragole cotte, e proseguite fino al termine degli ingredienti, ultimando con la crema (a noi sono venuti 3 strati).

Decorate, infine, con fettine di fragole fresche e mettete in frigorifero fino al momento di servire. Noi abbiamo scelto di prepararlo e mangiarlo molto leggero, ma può essere servito anche decorato con la panna assieme alle fragole.

Lo abbiamo preparato più volte, eccolo in coppetta:

Conservazione:

Si conserva in frigorifero, coperto, fino a 2 giorni.

