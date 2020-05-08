Sardegna, la prossima settimana avremo la data della riapertura di porti e aeroporti: poiché su questo blog parliamo soprattutto di turismo, sono in molti coloro che ci stanno contattando, specie sui social, per sapere se quest’anno riusciranno a venire in vacanza nella nostra bella isola. Molti vacanzieri hanno infatti già prenotato una casa al mare o una camera di hotel e vorrebbero sapere se e quando la Regione Sardegna riaprirà porti e aeroporti e se ci saranno misure ulteriori per poter viaggiare verso la nostra isola.

Bene, nel consueto incontro con la stampa di oggi, il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha spiegato che si sta portando avanti una riflessione assieme al sistema aeroportuale per definire protocolli e linee guida che consentano una progressiva riapertura in sicurezza. La data certa di riapertura della Sardegna verrà comunicata la prossima settimana.

Confermata l’apertura in due fasi, da prima i controlli verranno testati sui numeri ridotti dell’aviazione generale, successivamente si riaprirà all’aviazione civile nel suo complesso. Insomma, ci siamo quasi!

Il problema è come evitare i contagi di ritorno:

La pandemia in Sardegna è sotto controllo, abbiamo avuto solo 5 nuovi casi ieri, 6 oggi e già da diversi giorni non si verificano più decessi, anche i posti occupati da malati di Covid nei reparti di terapia intensiva sono solo 10.

Il presidente Solinas ha infatti spiegato anche che porti e aeroporti verranno riaperti nel momento in cui la Regione sarà in grado di controllare in maniera puntuale ogni singolo arrivo, per verificare ed escludere che possa essere un portatore di contagio di ritorno evitare contagi di ritorno

Test veloci e app di tracciamento degli spostamenti per i turisti:

Per far questo non sarà sufficiente il solo controllo con il termoscanner, ma il protocollo dovrebbe prevedere test rapidi oltre che il sistema di tracciamento degli spostamenti tramite app.