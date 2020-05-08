Villasimius si prepara all’apertura della stagione turistica, da lunedì test rapidi per i residenti: i centri turistici lungo costa ormai scalpitano, dopo essersi persi i weekend primaverili con i quali partiva la stagione turistica, adesso hanno la necessità di poter tornare operativi il prima possibile per salvare il salvabile, prima che diventi troppo tardi.

E così da lunedì prossimo a Villasimius – la nota località turistica e balneare del sud est della Sardegna – rompono gli indugi e cominciano i test a tappeto, senza attendere il governo nazionale o quello regionale, lo scopo è quello di capire quale sia stata l’effettiva diffusione del Covid -19 nel paese andando a caccia di chi ha già gli anticorpi.

L’iniziativa è condivisa dagli imprenditori del Consorzio albergatori e dai commercianti che insieme all’associazione Costa Sud Est hanno avviato la raccolta fondi per comprare tremila test, come spiega il Sindaco Dessì a L’Unione Sarda. Si faranno 400 test al giorno, per un massimo di 3 mila, costo 15 euro cadauno.

Lo scopo è anche quello di tranquillizzare i turisti, nella speranza che tornino al più presto ad affollare le splendide spiagge sabbiose di Villasimius.

Poi ovviamente serve che vengano decisi tempi e protolli per viaggiare di nuovo da e per la Sardegna, ovviamente in sicurezza.