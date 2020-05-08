Volotea conferma la nuova rotta Pisa – Olbia: è confermato quest’estate parte la nuova rotta di Volotea tra Olbia e Pisa, lo spiega una nota stampa della compagnia aerea low cost iberica. Il volo rimarrà attivo nei soli mesi estivi e avrà frequenza trisettimanale: martedì, venerdì e domenica.

E’ possibile prenotare voli in partenza già da fine mese, al che molti di voi si staranno chiedendo: si volerà davvero dal 29 maggio? In realtà al momento nessuno lo sa, gli aeroporti sardi sono chiusi al momento fino al 17 maggio 2020 e si parla di una possibile riapertura per i primi di giugno (ma senza il tampone da effettuarsi prima di partire, come precedentemente indicato).

Anche per questo motivo Volotea ricorda che tutti coloro che acquisteranno, fino al 20 maggio, dei biglietti per volare entro luglio 2020, potranno effettuare cambi illimitati, scegliendo nuove date secondo le loro esigenze di viaggio. Per prenotare il vostro volo potete andare sul sito di Volotea.

La compagnia low cost spagnola infatti – che collega fra loro medie e piccole città europee – ha sempre considerato prioritaria la sicurezza dei suoi passeggeri e dei suoi equipaggi, istituendo anche una speciale task force, coinvolgendo aeroporti, partner e autorità, per ridefinire i suoi protocolli, alla luce dell’evoluzione del recente contesto sanitario. Volotea, inoltre, sta collaborando non solo con gli esperti del settore, ma anche con i più accreditati professionisti specializzati in salute e scienza.

Così spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea:

In questi tempi di incertezza siamo orgogliosi di poter condividere una notizia positiva, confermando per l’estate il nostro nuovo collegamento da Pisa a Olbia.

E ancora:

Il diffondersi del Covid-19 sta mettendo duramente alla prova tutto il settore turistico e ci auguriamo che l’avvio del nostro nuovo collegamento, che ovviamente sarà soggetto all’approvazione delle autorità competenti, si possa trasformare in un messaggio positivo che ridia un po’ di ottimismo e speranza a un comparto così importante per l’economia del Paese. Non va dimenticato, infine, l’impegno di Volotea nel garantire ai suoi passeggeri flessibilità e viaggi all’insegna della massima sicurezza

La stesa compagnia ha già aperto le prenotazioni anche per il Bologna-Olbia che partirà invece dal 3 luglio 2020.

Tutti noi abbiamo voglia di riprendere a viaggiare, si spera che vengano decisi al più presto dei protocolli da rispettare per muoversi tra regioni italiane e nazioni europee. Dei protocolli che dovrebbero essere identici su scala europea, per facilitare da subito gli spostamenti, ma in sicurezza. anche perché diciamocelo pure, nessuno desidera infettarsi.