La Fase 2 in Sardegna spiegata facile… almeno in teoria

https://www.facebook.com/regioneautonomasardegna/videos/656976004851179/

La Fase 2 in Sardegna spiegata facile: la Regione Sardegna ha pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale un video esplicativo che contiene le regole dell’ordinanza regionale spiegate facile. Lo vedete qui sopra. Essa ripercorre con linguaggio semplice i punti salienti e le novità dell’ultima ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas.

Sì, ma cosa posso comprare fuori dal mio Comune?

Dopo le FAQ del governo nazionale, dopo le FAQ dell’Anci e dopo il Vademecum della Regione Sardegna di oggi, però nessuno ha ancora certezza su dove si possa andare a fare la spesa e a comprare che cosa senza sentirsi un delinquente o senza rischiare una bella multa.

Di sicuro si sa che se un bene è in vendita nel nostro comune, non possiamo comprarlo in quello vicino, neanche se da noi costa il doppio.

Di seguito sorgono alcune domande: possiamo comprare solo i prodotti presenti nei punti vendita del nostro Comune? E se nel nostro Comune ci sono solo piccoli market e botteghe? Se abito in un piccolo paese e non c’è una cartoleria posso andare a comprare colori e matite nel paese vicino? Chi decide cosa è necessario e cosa no? Perché se posso cambiare Comune per far visita ad un parente non posso anche farci la spesa?

Ma soprattutto, perché nessuno ha il coraggio di rispondere chiaramente a queste domande? Perché nessuno ci dice davvero, una volta per tutte, come dobbiamo comportarci? Perché deve essere sempre tutto così aleatorio e complicato? Perché dobbiamo sempre essere alla mercé dell’interpretazioni di chi ci controlla? Non ci meritiamo che le istituzioni ci trattino con rispetto?

L’idea che mi sono fatto è che sotto sotto non sia cambiato nulla, che nessuno dia risposte certe non tanto per far cassa come crede qualcuno, ma perché non hanno il coraggio di dirci che no, non possiamo possiamo spostarci, nella speranza che noi nel dubbio restiamo a casa.

Se poi voi ci avete capito qualcosa scrivetelo pure tra i commenti!