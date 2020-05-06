Badesi riapre le spiagge, ma niente bagni: il sindaco di Badesi, Gian Mario Mamia, decide per un’interpretazione a suo dire letterale dell’ultima ordinanza regionale che riapre i parchi comunali in Sardegna. Non avendo però Badesi – in provincia di Sassari, non lontano da Castelsardo – alcun parco, ma ben 8 chilometri di spiagge sabbiose dove praticare l’attività fisica, il primo cittadino le ha riaperte al pubblico.

Spiagge a Badesi, chi può andarci?

Spiagge aperte ai soli residenti e solo per passeggiare, correre e svolgere attività fisica. Insomma, non ci si può sdraiare a rendere il sole ne fare il bagno (come chiarisce il sindaco all’ ANSA anche se dovrebbe essere attività fisica pure quella).

Il tutto a distanza di 2 metri l’uno dall’altro e senza creare assembramenti, a vigilare saranno la polizia municipale e i barracelli.

Cosa dice l’ordinanza di Badesi:

Così recita al punto 7 l’ordinanza sindacale N°17 del Reg. Data 04-05-2020:

Ai sensi del combinato disposto artt. 4 e 26 dell’ordinanza del Presidente della Regione autonoma Sardegna n° 20 de l2 maggio 2020 è consentito ai residenti, domiciliati, o coloro che hanno dimora abituale nel territorio di Badesi l’accesso alle spiagge, compresa la battigia per svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

Meglio di niente, personalmente ci metterei subito la firma per una passeggiata al mare, specie con questo sole!

