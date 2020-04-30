Sardegna, porti e aeroporti chiusi fino al 17 maggio 2020: mentre si discute su come ripartire e di comincia a pensare di riaprire la Sardegna ai turisti a partire dal mese di giugno, per il momento si continua con la linea della massima cautela, lasciando chiusi porti e aeroporti al normale traffico passeggeri fino al prossimo 17 maggio.

Il Ministero dei trasporti e quello della salute hanno infatti firmato l’apposita ordinanza congiunta che chiude la Sardegna per altre due settimane. La precedente chiusura infatti arrivava a domenica 3 maggio.

Sardegna chiusa ma non per tutti:

Ovviamente il blocco non è assoluto, ma per poter lasciare la nostra isola o per arrivarci, occorrerà avere delle buone ragioni e chiedere l’autorizzazione alla Regione Sardegna (lo si può fare online).

Per quanto riguarda il trasporto aereo continua ad operare il solo aeroporto di Cagliari, con due rotte: verso Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Viaggiano le merci:

Per quanto riguarda invece le merci, esse continuano a viaggiare regolarmente.