New York, un vermentino sardo di Usini conquista il Silver Award 2020 per il packaging: buone notizie per la Sardegna che ci piace di più arrivano dagli States, l’etichetta del nuovo Vermentino DOC delle Cantine Chessa di Usini, ideata dall’agenzia Redfish Adv di Sassari diretta da Giovanni Murgia, si è aggiudicata a New York il prestigioso riconoscimento Silver Award 2020. Sembra quasi una favola ma non lo è, perché dietro questo riconoscimento che il duro lavoro delle nostre cantine e dei nostri designer, entrambi sempre più apprezzati nel mondo.

Sembra una favola anche perché il packaging del vino “C’era una volta”, battezzato proprio come l’inizio di ogni racconto per bambini che si rispetti, ha conquistato la giuria al concorso internazionale MUSE Design Award promosso dall’International Awards Associate (IAA) di New York, che premia i migliori designer e creativi in varie discipline con l’esigenza di coltivare e promuovere muse progettuali in grado di spingere l’evoluzione del design a un livello superiore.

La motivazione: un lavoro magico, onirico e suggestivo!

Bene, il lavoro del direttore creativo dell’agenzia e designer Giovanni Murgia ha incantato la giuria per la capacità di creare, attraverso l’illustrazione dell’etichetta realizzata dall’artista Sara Pilloni di Alghero, un mondo magico e onirico che trasporta chi la guarda all’interno di un viaggio suggestivo. Un packaging intrigante e accattivante che affascina e incuriosisce condensando, nello spazio di pochi centimetri quadrati, l’essenza di un prodotto e della sua storia. Personalmente si tratta di un’opera artistica che trovo quasi “Felliniana“.

Il concorso newyorkese prevede che un panel di esperti internazionali composto da più di 130 professionisti altamente riconosciuti nel campo del design (direttori di agenzie, creativi, architetti ecc.) giudichi oltre 15mila lavori provenienti da tutto il mondo, scegliendo solo i migliori e attribuendo loro la statuetta MUSE: platino, oro e argento.

Per la Redfish Adv di Sassari si era aggiudicata già lo scorso anno il ROSE GOLD Award per le etichette dei vini Kannu Na’Um della Cantina Ogliastra.

Dove comprare i vini delle Cantine Chessa:

Potete contattare direttamente le Cantine Chessa presso il loro sito web, questi invece i vini disponibili su Amazon, manca proprio il “C’era una volta”

