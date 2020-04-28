San Teodoro, ecco il nuovo portale turistico: è online il nuovo portale turistico di San Teodoro, la perla della Gallura, subito a sud di Olbia, che sul suo territorio ospita alcuna delle spiagge più belle al mondo, delle quali anche noi abbiamo parlato molto spesso: da La Cinta a Cala Girgolu, dall’Isuledda a Cala d’Ambra, da Cala Brandinchi a Lu Impostu (guarda la mappa delle spiagge di San Teodoro).

ATTENZIONE: il sito turistico di San Teodoro descritto in questo articolo è stato nel frattempo sostituito da una nuova versione dello stesso, teniamo l’articolo come archivio.

Visita San Teodoro a 360°:

Un portale tutto nuovo per raccontare questo lembo di terra, spiagge e mare non solo con tutte le informazioni tipiche di un portale turistico, ma con l’obbiettivo di offrire un’esperienza immersiva capace di farci vivere le sensazioni e le bellezze del vivere uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Lo trovate qui: santeodoroturismo.it.

Così spiega una nota sull’ANSA:

Attraverso l’impiego di un drone e di una fotocamera a 360°, l’intera costa e alcuni luoghi di interesse verso l’interno del comune, sono stati mappati in modo tale da poter “volare come sulle ali di un gabbiano” sopra le spiagge, il paese ed i monti che sovrastano San Teodoro.

E allora ecco splendide panoramiche, con i bottoni che permettono di muoversi: una spiaggia, una chiesa, visitare il museo del mare o il teatro. Ma si potrà anche atterrare e passeggiare per le vie di San Teodoro. Il tutto anche con l’aiuto del 3D e della Realtà virtuale, sia presso l’ufficio turistico di San Teodoro che con l’utilizzo di apposite app da smartphone. Altrimenti ci potrà sempre accontentare della pur sempre ottima visione in 2D.

Spiagge ad accesso controllato a San Teodoro per il Covid-19:

Visitando il sito non ho trovato nulla circa l’emergenza Coronavirus, anche se sicuramente è solo questione di tempo. Allora ho Googlato un attimo e queste sono le misure allo studio, come spiegato su GalluraOggi:

Accesso controllato alle spiagge

Maggior controllo nelle spiagge (soprattutto del distanziamento sociale)

(soprattutto del distanziamento sociale) Ridimensionamento del mercatino serale (sarà garantito più spazio tra un venditore e l’altro)

(sarà garantito più spazio tra un venditore e l’altro) Dubbi sull’effettiva apertura delle discoteche, che però studiano la possibilità di aprire all’aperto e con un minor afflusso di persone nei locali.

Si aspettano in proposito anche le direttive a livello nazionale.

Copyright: l’immagine di copertina viene dal nuovo sito turistico di San Teodoro e ritrae la parte nord della spiaggia di La Cinta.