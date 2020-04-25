Sardegna nella Top 10 delle isola più instagrammate al mondo: vi siete mai chiesti quali fossero le isole più fotografate su Instragram al mondo? Da un angolo all’altro del pianeta infatti nessuno di noi resiste a immortalare i momenti unici vissuti su spiagge bianche paradisiache, invitanti acque blu e panorami da togliere il fiato. Immagini che saranno poi fonte di ispirazione per altri viaggiatori, specie adesso che siamo forzatamente tutti chiusi in casa

Bene, grazie all’indagine di Tourlane, startup tedesca di viaggi online per viaggi da sogno su misura, siamo in grado di rispondervi. E c’è anche la Sardegna, in settima posizione subito prima di Maui nelle Hawaii, ma prima anche dei paradisi caraibici e polinesiasi.

In realtà il progetto è persino più ampio e la classifica riguarda le 50 isole più instagrammate al mondo, ecco la top 10!

Le 10 isole più instagrammate al mondo:

Bali, indonesia – 60,473,066 hashtags Ibiza, Spagna – 16,320,328 hashtags Sicilia, Italia – 12,974,059 hashtags Maiorca, Spagna – 11,506,229 Phuket, Thailandia – 9,478,954 Tenerife, Spagna – 7,982,190 Sardegna, Italia – 7,458,508 Maui, Hawaii (USA) – 6,612,358 Santorini, Grecia – 6,107,233 Corsica, Francia – 5,423,859

Insomma, continuate a fotografare e a condividere la Sardegna sui social come non mai. A proposito… questo è il nostro canale Instagram ufficiale:

https://www.instagram.com/p/B262X_xiKRZ/