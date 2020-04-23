easyJet apre le prenotazioni per la Primavera 2021, imperdibile l’offerta bagagli a 1 euro: se quest’anno non si sa ancora bene come, quando e quanto si potrà viaggiare, allora easyJet anticipa tutti e mette in vendita i biglietti per la primavera 2021, Pasqua inclusa!

Si tratta di milioni di posti per viaggiare in Europa fino al 18 aprile 2021 (la prossima Pasqua sarà il 4 aprile 2021). Ricordo che easyJet vola su tutti e 3 gli aeroporti sardi: Cagliari, Olbia ed Alghero (queste sono invece le offerte easyJet da e per la Sardegna nell’Autunno 2020).

E’ anche possibile spostare le vostre attuali prenotazioni alla prossima primavera senza alcuna commissione supplementare.

Offerta bagagli a 1 euro:

La grande offerta però sta tutta nel bagaglio, chi prenota entro il 28 aprile infatti, potrà infatti caricare la propria valigia in stiva a solo 1 euro. L’offerta è allargata alle attrezzature sportive come biciclette, tavole da surf, mazze da golf e via dicendo. Per maggiori info vi rimando al sito web di easyJet.

Così spiega Robert Carev, chief commercial e planning officer di easyJet:

Consapevoli del fatto che quest’anno molte persone hanno dovuto rinunciare alle vacanze di Pasqua, abbiamo deciso di anticipare la messa in vendita dei biglietti per la prossima primavera Prenotando in anticipo i nostri clienti avranno anche il miglior rapporto qualità-prezzo su centinaia di destinazioni della nostra rete e potranno anche prenotare il bagaglio da stiva a solo 1 euro.

Insomma, non perdiamo il piacere di viaggiare!