Volotea, via alle prenotazioni della nuova rotta Olbia-Bologna. Si vola dal 3 luglio!

Volotea, partite le prenotazioni della nuova rotta Olbia-Bologna: malgrado la pandemia del Covid-19 le compagnie di trasporti, sia navali che aeree si organizzano per l’estate, puntando l‘obiettivo sul mese di luglio. E così Volotea, la compagnia low cost spagnola che collega fra loro piccole e medie città europee, ha messo in vendita i biglietti per la nuova rotta Bologna-Olbia, che verrà inaugurata il prossimo 3 luglio 2020.

La frequenza del volo sarà quotidiana per un totale di 200 voli e ben 31,200 posti a disposizione dei viaggiatori. Le tariffe, al momento in cui scrivo, partono da 23,63 euro a tratta.

Così Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea:

Siamo orgogliosi di lanciare una nuova rotta in questo momento così delicato per l’intero settore turistico. La pandemia Covid-19, infatti, sta mettendo a dura prova non solo il settore aereo, ma anche gli equilibri economici internazionali. La partenza del nuovo volo sarà ovviamente soggetta all’approvazione delle autorità competenti, ma siamo fiduciosi che, nei prossimi mesi, la situazione possa volgere al meglio e, con questo annuncio, vogliamo dare un messaggio positivo all’intero comparto turistico. Siamo fiduciosi, inoltre, che l’avvio di questo nuovo collegamento rappresenti solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione tra Volotea e lo scalo di Bologna.

La rotta, come detto è già prenotabile sul sito di Volotea, anche adesso. Ovviamente occorrerà che vengano meno le limitazioni agli ingressi in Sardegna, ma ci auguriamo che a luglio la pandemia sia ormai solo un lontano ricordo.

Inoltre prenotando prima del 20 maggio 2020, per viaggiare fino al 15 luglio 2020, potrai apportare modifiche illimitate e volare così quando preferirai. La tariffa è però soggetta disponibilità. Per maggiori info andate sul sito di Volotea.

La rotta su Bologna si aggiunge alle nuove rotte dell’estate 2020, annunciate lo scorso novembre, da Olbia per Ancona, Pisa e Marsiglia (e viceversa).