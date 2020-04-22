Tutto l’arcipelago del Sulcis nella nuova AMP dell’isola di San Pietro: l’idea del presidente di Italia Nostra di Sant’Antioco, Graziano Bullegas, ci piace e molto. In vista della nascente Area Marina Protetta sull’ isola di San Pietro, si chiede di ricomprendere nello stesso parco tutto l’arcipelago del Sulcis: isola di Sant’Antioco, isola di San Pietro e isole minori.

Insomma tutti i territori di pertinenza delle amministrazioni comunali di Sant’Antioco, Calasetta e Carloforte. Magari cercando di risolvere, almeno in parte, alcune criticità relative al vicino Polo Industriale di Portovesme.

Così il Presidente di Italia Nosta – Sant’Antioco, nella missiva spedita al Ministero dell’Ambiente e all’Istituto superiore di Ricerca Ambientale:

L’arcipelago del Sulcis è formato da un unico ecosistema marino con le stesse caratteristiche e criticità, con le medesime emergenze ambientali che, pertanto, devono essere tutelate nella medesima misura. Notevoli sono gli elementi che accomunano le due isole, per questo motivo le aree di tutela non possono limitarsi a seguire i confini amministrativi dei comuni, ma devono includere territori omogenei che, pur con le proprie peculiarità, contribuiscono ad arricchire e diversificare l’ambiente e l’economia delle aree interessate alla Amp.

Negli ultimi anni infatti, si è potuto vedere come le aree marine protette siano diventate un autentico volano per lo sviluppo turistico a basso impatto ambientale, creando veri e propri paradisi ambientali, luoghi dove i pesci posso riprodursi e moltiplicarsi, facendo le fortune dei sub, ma anche dei pescatori delle aree adiacenti.

