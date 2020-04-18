Ogliastra, terra di spiagge da sogno, centenari e ZERO casi di Covid-19: dicono le statistiche finora in Sardegna abbiamo registrato 1178 di casi di coronavirus Covid-19, che su una popolazione di oltre 1 milione e 600 mila abitanti, a un mese e mezzo dalla partenza della pandemia in Italia ci fanno dire che nella nostra isola la situazione è in larga parte sotto controllo, anche perchè l’85% dei casi si è registrato nelle strutture ospedaliere e negli ospizi.

Zero casi di Coronavirus in Ogliastra:

Ma c’è una terra, un’isola nell’isola, che fa eccezione, in meglio: l’Ogliastra. Vuoi per la straordinaria tenacia del DNA di queste genti, vuoi per lo stile di vita bucolico, vuoi per i sani cibi tradizionali (culuirgionis su tutti), vuoi per l’isolamento geografico di questo lembo di Sardegna, che conta una delle concentrazioni più alte al mondo di centenari (Blue Zone), fatto sta che in Ogliastra non sono state accertate positività. Proprio così, zero casi di Covid-10.

In Ogliastra alcune delle spiagge più belle al mondo:

Insomma, non appena si ripartirà, non appena ci permetteranno di nuovo di fare le nostre vacanze e andare al mare, l’Ogliastra si candida ad essere una delle terre più ambite dai vacanzieri.

Anche perchè qui si trovano alcune delle spiagge più belle del mondo, da Cala Mariolu a Cala Goloritzè a Baunei, da Cea a Torre di Barì a Bari Sardo, dal Lido di Orrì a Porto Frailis a Tortolì, solo per citare alcune delle perle più famose.

Questi sono invece i 13 video più belli delle spiagge, cale e calette el Golfo di Orosei.

