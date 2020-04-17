Alghero pulisce le spiagge: la pandemia di coronavirus ad Alghero è sotto controllo, finora infatti si sono registrati 16 casi positivi, con sole 7 persone al momento in quarantena obbligatoria, il tutto su oltre 43 mila abitanti.

La città, che vive di turismo, ha tanta voglia di ripartire, non appena le restrizioni saranno allentate e i turisti potranno di nuovo arrivare nella località catalana.

Da inizio settimana infatti sono cominciate le operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle spiagge di Alghero, a cura degli operatori del settore Ambiente e delle ditte incaricate.

Si è cominciato con la rimozione di alcuni grossi blocchi di cemento e con la pulizia manuale dei rifiuti presso la spiaggia di Maria Pia, a cui farà seguito il passaggio del mezzo meccanico puliscispiaggia.

Quindi sarà la volta del tratto di litorale compreso tra il Camping Mariposa e San Giovanni, dove si procederà ad asportare la posidonia spiaggiata, a livellare i tratti interessati di accumuli invernali di sabbia e a perfezionare il lavoro con i mezzi.

Quindi le altre spiagge cittadine incluse quelle di Calabona, Las Tronas, Solaio e via dicendo. Insomma, Alghero si farà trovare pronta per la riapertura della Sardegna e della stagione.

Copyright:la foto principale di questo articolo ritrae l’arenile di Maria Pia in bassa stagione, foto nostra di repertorio.