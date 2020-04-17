La via Lattea sopra Nuraghe Goni, la foto pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea: pochi giorni fa vi avevamo mostrato le splendide immagini riprese col drone di Nuraghe Goni, che come il nome fa intuire si trova in posizione strategica su un colle alle porte di Goni, non lontano da Pranu Muttedu e con vista fino al lago Mulargia.

Un luogo che rimane molto isolato e per questo motivo il cielo sopra di esso, la notte è pieno di stelle. La prova nello scatto di Samuele Pinna, un ingegnere industriale di Serramanna con la passione della fotografia. Fotografia così bella e interessante da essere stata pubblicata sulla pagina instagram dell ESA, l’ Ente spaziale Europeo.

Complimenti a Samuele e a felicitazioni per Goni, uno di quei piccoli paesi dell’interno della Sardegna che rischiano di scomparire a causa dello spopolamento. Al momento Goni ha 469 abitanti, condividerne le bellezze vuol dire dargli un’opportunità in più.

https://www.instagram.com/p/B–bFtPBtGH/