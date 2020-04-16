Sant’Efisio uscirà a sorpresa ai primi di maggio e nessuna diretta TV: la prima è buona notizia, Sant’Efisio uscirà anche quest’anno e, nonostante la pandemia di coronavirus, la città di Cagliari e il popolo sardo scioglieranno comunque il proprio voto. Magari chiedendo anche che spazzi via velocemente il Covid-19.

Ma sarà una festa molto diversa, perché saremo tutti a casa e si farà di tutto per evitare assembramenti.

Nessun evento pubblico, il Santo uscirà a sorpresa:

Ecco perchè non ci sarà nessuna vestizione del Santo, nessuna intronizzazione col cocchio, nessuna Santa Messa e nessun corteo aperto al pubblico. Tutte le fasi infatti si terranno con la sola presenza degli officianti, dei rappresentanti dell’Arciconfraternita del Gonfalone e dell’Alter Nos, senza la partecipazione dei fedeli. Insomma nessuna festa del 1° maggio a Cagliari.

Il Santo Patrono della Sardegna si muoverà invece su un mezzo a motore, probabilmente dell’esercito, andrà dritto fino a Pula senza fermarsi a Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro come da tradizione (rispettata anche sotto le bombe del 1943). Quindi si tornerà indietro dopo le celebrazioni che si svolgeranno anche stavolta senza la presenza dei fedeli (quindi niente messa, niente processione dentro Nora sui luoghi del martirio e niente fiaccolata).

Quando? Probabilmente il 3 maggio, al termine del lockdown, ma si pensa anche di tenere segreti data, orario e percorso per evitare che la gente esca di casa per salutare il Santo, violando così le disposizioni vigenti. Per questo motivo non si farà neanche la diretta TV.

Non c’è ancora certezza:

Sono queste le prime ipotesi di lavoro emerse durante la seconda conferenza di servizi politico-religiosa convocata dalla Prefettura di Cagliari in tele-collegamento con tutti i protagonisti dell’organizzazione dell’evento. Cercheremo di tenervi aggiornati!

Possibile infine che la Festa di Sant’Efisio venga ripetuta straordinariamente sul finire dell’estate, per lasciare che il popolo sardo si goda il suo Santo.