Porto Rotondo, Berlusconi compra villa ex-editore “Le Ore”: lo confesso la notizia messa così può risultare pruriginosa, visti anche i “trascorsi” di Berlusconi. Però è tutto vero, da quando Berlusconi venne fatto oggetto delle attenzioni dei fotografi che, con tanto di super obiettivi, ne fotografavano gli ospiti, allora decise per questioni di privacy di comprare le ville adiacenti la sua proprietà di Villa Certosa, a Punta Lada, in località Porto Rotondo (la rivale in territorio di Olbia della Costa Smeralda).

L’ultimo acquisto, perfezionato alla fine dello scorso anno è la così detta Villa Tattilo, perché inizialmente di proprietà di Adelina Tattilo che con l’ex marito Saro Balsamo, fondò e produsse magazine a luci rosse come “Playmen” e “Le Ore“.

Posizione di Villa Tattilo (cerchiata in rosso), rispetto a Villa Certosa

Erano gli anni nei quali di “youporn” neanche si poteva immaginare l’esistenza, con le riviste vendute ai soli adulti negli angoli più nascosti delle edicole e turbe di ragazzini a fantasticare sui rotocalchi erotici abbandonati dietro i cespugli.

Adelina Tattilo era del 1928, Rosario Balsamo era del 1930, Silvio Berlusconi del 1936, tutti personaggi protagonisti di un’Italia che non c’è più, ne da un punto di vista sociale ne economico. Ecco le loro biografie e approfondimenti:

Per la cronaca, la villa è stata acquistata dall’ Immobiliare Idra di Berlusconi per 2,4 milioni di euro, dagli eredi di Adelina Tattilo, i nipoti Federico e Orsetta Balsamo.

