Turisti Tedeschi annullano vacanza ma lasciano caparra scusandosi per il proprio governo!

Turisti Tedeschi annullano vacanza ma lasciano caparra per solidarietà: i popoli sono spesso molto meglio dei governi che li rappresentano, la conferma arriva da Fluminimaggiore, dove una compagnia di turisti tedeschi ha disdetto la vacanza a causa della pandemia di coronavirus, ma non ha richiesto indietro la caparra di 300 euro, anzi l’ha esplicitamente lasciata nelle mani dell’albergatore con tanto di scuse.

Scuse per cosa? Per la poca solidarietà mostrata dal governo tedesco nei confronti degli italiani, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo:

Ci dispiace tanto che in Italia abbiate tante morti. Vi auguriamo salute.

Così hanno scritto in una missiva destinata al direttore dell’Hotel, che l’ha pubblicata sui social. A volte l’esempio di pochi vale a rinsaldare i rapporti tra popoli rovinati dalle decisioni politiche dei propri governi.

Ecco il messaggio completo:

L’Hotel Sardus Pater è questo, si trova in posizione panoramica sopra Portixeddu e la sua spiaggia:

