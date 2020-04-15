Terre d’Olio 2020, premiati due oli sardi. Ecco quali sono!
Terre d’Olio 2020, premiati due oli sardi: sono due gli oli sardi premiati per la loro qualità dalla guida “Terre d’Olio 2020“, che giunge quest’anno alla sua ottava edizione e che verrà stampata in ben 7 mila copie. Gli oli sardi sono tra i 26 premiati su un totale di 128 aziende presenti e 256 oli selezionati.
Ad ogni realtà presente nella guida Terre d’Olio 2020 sono state dedicate due pagine, che ne descrivono l’attività e i prodotti certo, ma anche il territorio circostante, con consigli di viaggio ed eno-gastronomici, inclusa una ricetta locale a base di olio extravergine.
Gli oli sardi premiati:
- Olio TresLizos de Il Giglio Agriturismo (Oristano)
- Olio Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde dell’Accademia Olearia (Alghero).
Le regioni che hanno visto il maggior numero di riconoscimenti sono la Toscana, con 5 aziende premiate, il Lazio (4), poi Puglia e Umbria (3), Sardegna e Calabria (2), Abruzzo, Campania e Sicilia (1). Trovate qui tutti gli oli premiati in Italia.
La presentazione della guida, a causa della pandemia di coronavirus si è svolta in streaming online, a cura di Fausto Borella dalla sede di Lucca dell’Accademia Maestro d’Olio:
