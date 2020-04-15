Terre d’Olio 2020, premiati due oli sardi. Ecco quali sono!

Terre d’Olio 2020, premiati due oli sardi: sono due gli oli sardi premiati per la loro qualità dalla guida “Terre d’Olio 2020“, che giunge quest’anno alla sua ottava edizione e che verrà stampata in ben 7 mila copie. Gli oli sardi sono tra i 26 premiati su un totale di 128 aziende presenti e 256 oli selezionati.

Ad ogni realtà presente nella guida Terre d’Olio 2020 sono state dedicate due pagine, che ne descrivono l’attività e i prodotti certo, ma anche il territorio circostante, con consigli di viaggio ed eno-gastronomici, inclusa una ricetta locale a base di olio extravergine.

Gli oli sardi premiati:

Olio TresLizos de Il Giglio Agriturismo (Oristano)

de Il Giglio Agriturismo (Oristano) Olio Riserva del Produttore Dop Sardegna Fruttato Verde dell’Accademia Olearia (Alghero).

Trovate gli pregiati olii dell’Accademia Olearia di Alghero anche su amazon:

Le regioni che hanno visto il maggior numero di riconoscimenti sono la Toscana, con 5 aziende premiate, il Lazio (4), poi Puglia e Umbria (3), Sardegna e Calabria (2), Abruzzo, Campania e Sicilia (1). Trovate qui tutti gli oli premiati in Italia.

La presentazione della guida, a causa della pandemia di coronavirus si è svolta in streaming online, a cura di Fausto Borella dalla sede di Lucca dell’Accademia Maestro d’Olio:

I migliori Olii della Sardegna: