ISRE, gratis tutti i film su Vimeo fino al 30 aprile, ecco come funziona: prima di tutto: “cosa è l’ISRE“? E’ l’ “Istituto Superiore Regionale Etnografico” ovvero l’ “ente per la promozione e valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico della Sardegna“, attività che svolge sia attraverso convegni, dibattiti, mostre, eventi e la rassegna internazionale di cinema etnografico SIEFF (Sardinia International Ethnographic Film Festival) che attraverso la gestione di importanti musei come:

Museo del Costume a Nuoro

Museo Casa natale di Grazia Deledda a Nuoro

Museo Etnografico Regionale/Collezione Cocco a Cagliari

Biblioteca specialistica dell'ISRE a Nuoro.

Musei tutti chiusi attualmente a causa delle misure varate per cercare di contenere la diffusione del coronavirus Covid-19.

Tutti i film ISRE sono disponibili su Vimeo:

L’impegno dell’ ISRE nel campo dell’antropologia visuale, si manifesta anche con il servizio di distribuzione e vendita della propria produzione cinematografica volto alla più ampia promozione del cinema etno-antropologico. I film sono frubili in formato digitale attraverso la piattaforma on demand di VIMEO.

Film ISRE gratis su Vimeo fino al 30 aprile 2020:

Bene, per alleviare le pressioni di questo delicato periodo, l’ISRE ha deciso di mettere a disposizione del pubblico, in modo totalmente gratuito, i film e documentari disponibili sul proprio canale VIMEO.

Come funziona?

Prima di tutto dove iscrivervi sulla piattaforma di VIMEO e potete farlo facilmente, con un solo click, attraverso Facebook o Gmail. Quindi dovete selezionare il film di vostro interesse, quando sarete rimandati alla pagina del pagamento, dovrete inserire il codice promo – ISRE2020 – nell’ apposito campo (senza i trattini).

Subito comparirà uno sconto pari al prezzo di noleggio e la visione sarà quindi gratuita.

L’ iniziativa, partita ad inizio mese, è valida fino al 30 aprile e finora ci sono già state ben 55 mila visualizzazioni.

