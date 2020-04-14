Coronavirus: Spiagge chiuse in Sardegna!
Coronavirus, spiagge chiuse in Sardegna: adesso è ufficiale, le spiagge vengono equiparate ai parchi dalla Regione Sardegna e diventano quindi off limit. E’ questa una delle misure contenute nell‘Ordinanza n°19 del 12 aprile 2020, che riprende, in maniera più restrittiva le misure già prese a livello nazionale.
Ecco i punti salienti:
- Le spiagge sono chiuse al pubblico;
- E’ consentita, in armonia con le prescrizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, l’attività motoria strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione;
- In armonia con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 17/4 del primo aprile 2020, sono confermate in Sardegna, almeno fino al 26 aprile 2020, salvo nuova proroga esplicita, le misure maggiormente restrittive di ulteriore chiusura delle attività di commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; di commercio al dettaglio di libri e di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché la riapertura al pubblico degli studi professionali.
- Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, i tabacchini e le edicole, è vietata l’apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 del DPCM 11.3.2020.
- E’ vietata l’apertura nelle giornate festive del 25 aprile e del primo maggio;
- L’apertura degli esercizi commerciali, in tutti gli altri giorni, è consentita esclusivamente col rispetto delle misure igienico-sanitarie esplicitamente prescritte dall’allegato 5 al DPCM 10 aprile 2020.
- E’ fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale di indossare idonea mascherina e guanti monouso, che devono essere mantenuti per l’intero periodo di permanenza all’interno della struttura.
Ordinanza n°19 del 13 aprile 2020 Regione Sardegna. Ecco il testo completo:
Ordinanza presidente Region… by La Nuova Sardegna on Scribd